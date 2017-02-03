УЧЕНЫМ ВИДНЕЕ – ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ

На пресс-конференции в АРСМИРА

В Ассоциации работников СМИ Абхазии прошла пресс-конференция главы Администрации Нового Афона Феликса Даутия. Он рассказал об итогах прошедшего года, о проблемах города, о планах на 2017 год, а также прокомментировал факт разрушения алтаря на вершине Анакопийской горы, который вызвал серьезный общественный резонанс в республике.

По словам Даутия, бюджет города пополнился 43 миллионами рублей. Главным бюджетообразующим предприятием является Новоафонская пещера. Бюджет Нового Афона пополняют и гостиницы, число койко-мест в которых составляет 1250. Количество туристов в Новом Афоне в 2016 году стало больше по сравнению с 2015 годом. Единовременно в городе в прошлом году отдохнуло около 2 тысяч человек, Новоафонскую пещеру посетило до 400 тысяч человек.

Подробно Феликс Даутия рассказал и о проблемах города, которых множество, и решить их только силами местной Администрации не получается.

– Как и во многих городах страны, в Новом Афоне существуют проблемы с водоснабжением, электроэнергией, вывозом мусора, канализацией. Что касается воды, то работники Водоканала делают все возможное для устранения неполадок, и благодаря этому у нас перебоев с водоснабжением нет. Но это не значит, что в городе нет проблем с водой. Водопроводные линии износились и находятся в плохом состоянии. Для решения проблемы нужно около 50 миллионов рублей. Таких средств у города нет. Также в Новом Афоне плохое водоотведение, необходимо ремонтировать две насосные станции. Хотя пару лет назад был осуществлен ремонт акведука, проведен ремонт бассейна, но этого недостаточно, поскольку в плачевном состоянии находятся и водонасосные станции. Силами Администрации решить этот вопрос нереально, требуются большие денежные вложения. Необходимо менять всю дренажную и канализационную системы. Обе они не менялись около 30 лет, – сказал глава Нового Афона.

У города нет и Дворца культуры, поэтому городские мероприятия проходят либо на стадионе, либо в местной школе.

– Много коллективов хотели бы приехать в Новый Афон и выступить, но нет помещения. Мы не всегда можем проводить мероприятия на стадионе или в актовом зале школы. Есть Дворец молодежи, которому нужен капитальный ремонт. В прошлом году мы положили новую кровлю и решили проблему с крышей, но на ремонт самого здания средств у Администрации нет, – отметил Даутия.

Журналисты попросили прокомментировать его и ситуацию с демонтажем алтарных плит на Анакопийской горе и поинтересовались, был ли он в курсе этого.

– У нас было совещание с активом города, и руководитель заповедника Алхас Аргун сообщил, что собирается демонтировать алтарь, – ответил Феликс Даутия. – Я спросил у него, было ли данное решение согласовано с компетентными органами. И он ответил, что обсуждал этот вопрос на ученом совете Академии наук Абхазии. Я сказал, что ученым виднее – что и как делать. На этом мы и разошлись. Мне бы, конечно, хотелось видеть плиты на том же месте, где они раньше были.

Рассказал Феликс Даутия и о планах на 2017 год. Это и строительство детского сада, и капитальный ремонт Дворца культуры и дороги, ведущей в монастырь. Планируется также благоустроить набережную и выложить ее новыми тротуарными плитами. Администрация Нового Афона намерена осуществить свои идеи в рамках Инвестиционной программы финансовой помощи Абхазии.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ