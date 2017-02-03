ПАМЯТЬ

27 декабря 2016 года на 82-м году ушел из жизни заслуженный врач Абхазской АССР, кавалер ордена «Знак Почета» Норик Оганесович Нагапетян, посвятивший всю свою трудовую деятельность здравоохранению Абхазии.

Н.О. Нагапетян родился 13 января 1934 года в крестьянской семье в селе Лате Гулрыпшского района.

После окончания Ереванского медицинского института в 1957 году он был направлен в Таджикистан, где проработал 3 года заместителем главного врача лечебно-профилактического отделения Министерства здравоохранения.

После возвращения в Абхазию с 1960 года работал эпидемиологом-гельминтологом лечебно-санитарного объединения в г. Сухуме.

В 1972 году Н.Нагапетян возглавил эпидемиологический отдел Сухумской городской санэпидслужбы. С октября 1993 года был приглашен на должность заведующего эпидемиологическим отделом Республиканской санэпидслужбы, где проработал в течение долгого времени.

Это был человек старой советской школы и закалки в хорошем смысле этого слова: скрупулезный, педантичный, дотошный, обязательный, ответственный, бескомпромиссно требовательный к себе и к другим.

Н.Нагапетян пользовался уважением сотрудников РСЭС и других санэпидстанций и лечебных учреждений Абхазии.

Он был другом и соратником Альберта Топаляна – Героя Абхазии, одного из организаторов армянских батальонов, принимал участие в жизни армянской общины, был патриотом Абхазии.

При огромном опыте и несомненной профессиональной компетентности Норик Оганесович оставался скромным, застенчивым, деликатным человеком. Никто из сослуживцев не мог его упрекнуть в том, что он кого-то обидел или повысил голос. Н. Нагапетян обладал внутренней культурой и интеллигентностью.

Светлая память о Норике Оганесовиче Нагапетяне – гражданине, человеке, враче и семьянине – навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, и тех, кто его любил, – жены, сына, дочери, невестки, внучек.

Группа товарищей

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Группа товарищей