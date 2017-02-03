Сухум – Цхинвал: проблемы сохранения культурного наследия

Интересной и актуальной была пресс-конференция, посвященная роли музеев в сохранении культуры, истории и традиции народа. Она состоялась 24 января в пресс-центрах Sputnik Южная Осетия и Sputnik Абхазия по инициативе осетинской стороны. Ее участники: директор Национального музея Южной Осетии Мераб Зассеев и заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия РА Батал Кобахия обсудили проблему развития музеев двух стран. Видеомост Сухум – Цхинвал привлек большое внимание представителей средств массовой информации.

Необходимость активизации работы по сохранению культурных ценностей в республиках, налаживания контактов между абхазским и осетинским музеями и тесного их взаимодействия отмечалась участниками пресс-конференции. Они обсудили проблему развития музеев двух стран и рассказали о роли музеев в сохранении историко-культурного наследия. Обсуждались и вопросы, связанные с ситуацией, сложившейся вокруг вывезенной из Крыма коллекции скифского золота, насчитывающей около двух тысяч артефактов, в Амстердамский музей на выставку в начале февраля 2014 года, то есть до того, как Крым воссоединился с Россией.

По мнению Мераба Зассеева, передача коллекции скифского золота Украине приведет к утрате артефактов. Он подчеркнул, что «вопрос не должен стоять о том, куда возвращать золото, его нужно вернуть туда, откуда оно было вывезено», то есть в Крым.

Батал Кобахия отметил, что «памятники культуры должны быть отделены от политики. В вопросах, касающихся объектов культурного наследия, следует руководствоваться Венецианской хартией, статья 7 которой гласит, что памятник неотделим от истории, свидетелем которой он является, и от окружающей среды, где он расположен, следовательно, перемещение самого памятника не должно допускаться. История скифского золота связана не с Киевом, Белгородом или Москвой, она связана с Крымом».

И у Абхазии, и у Южной Осетии есть вопросы, связанные с реституцией культурных ценностей, перемещенных во время военных конфликтов, а также распада СССР. Абхазия утратила немало уникальных артефактов, в числе которых Бедийская чаша, которая была вывезена в Грузию в 1947 году. И у Южной Осетии от некоторых ценных артефактов, перемещенных в Грузию, остались только фотографии в журналах.

По мнению Батала Кобахия, необходимо на уровне международных структур создать ритуальный реестр перемещенных ценностей за последние сто лет, чтобы всем было ясно, какие артефакты, имеющие отношение к нашей истории, находятся вне страны. Тогда станет возможным вести переговоры и договариваться. «В первую очередь мы сами должны с уважением относиться к своим памятникам, тогда и другие будут уважать», – подчеркнул Батал Кобахия.

Он пригласил Мераба Зассеева в Абхазию на юбилей Абхазского государственного музея, которому в этом году исполняется 100 лет.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ