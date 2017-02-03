АСЛАН БАСАРИЯ – О РАБОТЕ ИНГУРГЭС

Об итогах переговоров в Москве и Минске и подробностях реконструкции ИнгурГЭС рассказал работникам СМИ глава РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария.

Он подчеркнул, что на «определенный период времени комплекс ИнгурГЭС – единственная генерация, находящаяся на территории Абхазии, – должен быть остановлен». Это связано с проведением изыскательских работ и мониторингом деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, находящейся на территории Абхазии.

По словам Аслана Басария, последний раз мониторинг тоннеля проводился в 2006 году. «Такие работы должны делаться каждые 5 лет, но, к сожалению, соответствующих возможностей не было. Сейчас нужно провести глубокий мониторинг тоннеля, принять технические решения, запроектировать работы, которые, по предварительным данным, должны пройти в 2018 году», – сказал Басария.

Он отметил, что остановка ИнгурГЭС будет длиться около 3-4 недель: «Время обусловлено тем, что четыре дня уходит на спуск воды из тоннеля и столько же времени, чтобы снова тоннель был заполнен. Затем проектировщики будут вести мониторинг.

Басария сообщил подробности предстоящего энергоснабжения республики во время ремонтных работ: «Если ИнгурГЭС как станция работать не будет, то начнет действовать Перепадная ГЭС-1 на дополнительном притоке, который должен попадать в водохранилище через переброску, то есть ниже по руслу реки Ингур. Ниже плотины есть отвод воды, часть ее будет попадать в водохранилище в Галском районе».

Тем не менее, по словам Басария, этого перетока для того, чтобы удовлетворить нужды Абхазии, недостаточно: «Конечно, порядка 50-60 МВт Перепадная ГЭС-1 сможет выдать. Но общее потребление электроэнергии Абхазией на сегодня при таких климатических условиях – порядка 390 МВт. Если даже мы получим переток электроэнергии 200 МВт и будет работать Перепадная ГЭС-1, электроэнергии все равно не хватит».

Глава «Черноморэнерго» рассказал о существующих возможностях решения проблемы: «Мы поговорили с грузинской стороной. Они подстрахуют нас, так как есть заинтересованность обеих сторон в проведении ремонтных работ для того, чтобы мощности генерирующих станций повысились».

Басария проинформировал о необходимости покупки электроэнергии и ценах на нее на оптовом рынке: «В РФ оптовая цена за электроэнергию включает в себя транзитные тарифы и, естественно, заработок той организации, которая поставляет электроэнергию.

На экспорт в России работает одна структура – ИнтерРАО. В рамках помощи и взаимодействия перед «ИнтерРАО ставится задача не закладывать свою рентабельность при поставках электроэнергии на территорию Республики Абхазия. Тарифы приблизительно варьируются от 4 до 7 центов за 1 кВт/час. В нашем случае речь будет идти о 4 центах. При пересчете эта сумма составит порядка от 2 рублей 20 копеек до 2 рублей 50 копеек. Общая сумма за электроснабжение – примерно от 350 до 500 миллионов рублей. Это оптовая цена за электроэнергию».

Басария подчеркнул: «Всех волнует вопрос, будет ли переложено бремя платежей на наших абонентов? В данном случае этого не произойдет, потому что тарифы не изменились». Он заверил, что так называемых «веерных отключений» на территории Абхазии не планируется.

Глава «Черноморэнерго» рассказал, что в 2018 году период остановки комплекса ИнгурГЭС может продлиться от 3 месяцев до полугода. «Только после проведения мониторинга и получения документации мы сможем ответить на вопрос, на какой период будет остановлена генерация в 2018 году», – подытожил он.

(Апсныпресс)

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс