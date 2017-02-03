МИРАБ КИШМАРИЯ: «СЛУЖБА В АРМИИ – ЧЕСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА»

В Министерстве обороны Абхазии состоялось совещание с руководящим составом Вооруженных сил РА под руководством министра Мираба Кишмария.

На совещании представители командного состава, начальники управлений, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей и подразделений обсудили вопросы общеармейского значения.

Министр обороны РА Мираб Кишмария обратил внимание присутствующих на слабую военно-патриотическую работу, проводимую с личным составом. По его словам, молодые офицеры, военнослужащие срочной службы зачастую не знают истории своей страны. «Особенно это касается основных этапов становления государства, национально-освободительной борьбы народа Абхазии. Не знают даже историю Отечественной войны народа Абхазии. Это удручающее явление. Необходимо менять подход к воспитательной работе с личным составом», – отметил Мираб Кишмария. Он поручил соответствующим службам в кратчайшие сроки исправить ситуацию. «Мы должны понимать, что армия – это гарант безопасности нашего государства, гарант его стабильного развития и мира на нашей многострадальной земле. Необходимо понимать, что служба в армии – честь для каждого гражданина. Во имя павших за свободу и независимость Абхазии, во имя будущих поколений эти истины нужно доводить до личного состава», – подчеркнул министр обороны.

М.Кишмария представил участникам совещания анализ мировых вызовов, стоящих перед абхазской армией сегодня, и отметил роль Российской Федерации в модернизации Вооруженных сил, а также задачи Объединенной группировки войск.

По итогам совещания министр обороны дан ряд указаний и поручений.

Об этом сообщает сайт МО РА

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: политикаАвтор: Об этом сообщает сайт МО РА