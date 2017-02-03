НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБЫ

Итальянская ассоциация «Рондине – Цитадель Мира» в течение 20 лет приглашает в студенческий городок в Ареццо (Тоскана) выпускников вузов из разных стран мира, в том числе из Республики Абхазия.

Желающим принять участие в отборе необходимо соответствовать следующим критериям:

– гражданство Республики Абхазия;

– возраст – 21 – 27 лет;

– наличие российского диплома;

– желание работать по темам урегулирования конфликтов.

Обучение продлится два года, и все расходы на обучение и проживание покрываются приглашающей стороной. Срок приема документов – до 20 февраля 2017 года.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: +7(840) 229-75-89.

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс