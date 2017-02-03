Главная
03.02.2017
Номер: 9-10
Выпуск: 3470-3471
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБЫ
Итальянская ассоциация «Рондине – Цитадель Мира» в течение 20 лет приглашает в студенческий городок в Ареццо (Тоскана) выпускников вузов из разных стран мира, в том числе из Республики Абхазия.
Желающим принять участие в отборе необходимо соответствовать следующим критериям:
– гражданство Республики Абхазия;
– возраст – 21 – 27 лет;
– наличие российского диплома;
– желание работать по темам урегулирования конфликтов.
Обучение продлится два года, и все расходы на обучение и проживание покрываются приглашающей стороной. Срок приема документов – до 20 февраля 2017 года.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: +7(840) 229-75-89.
Номер: 9-10
Выпуск: 3470-3471
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс