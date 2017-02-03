ЗНАКОМСТВО С АБХАЗИЕЙ

В Словакии, в городе Братиславе, проходила 23-я международная туристическая выставка «ITF Slovakiatour 2017», участницей которой была делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.

«ITF Slovakiatour» – это одна из крупнейших туристических выставок, международная ярмарка путешествий в сфере туризма не только в Словакии, но и в Европе. Туристический форум привлекает ежегодно внимание десятков тысяч посетителей.

На стенде Абхазии были представлены баннеры с фотографиями природных и архитектурных достопримечательностей. Также посетителям предлагался широкий спектр алкогольной, пищевой и сувенирной продукции, производимой в республике.

Абхазский стенд и туристический потенциал республики вызвали огромный интерес у посетителей. Многие туристические фирмы познакомились с новым направлением и выразили готовность организовать туры в Абхазию.

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс