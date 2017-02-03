Презентована книга Анзора Агумаа «Старый Сухум: архитектура Сухума на рубеже XIX-XX вв.»

Открывая мероприятие, заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия рассказал о деятельности автора: «Издание книги – начало новой страницы в истории не только Сухума, но и всей Абхазии. Агумаа был одним из тех, кто формировал список объектов историко-культурного наследия Абхазии. Благодаря его работе город Сухум стал первым обладателем такого перечня».

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия отметила: «Открывая книгу, становится грустно от того, что уникальная архитектурно-художественная ткань города постепенно исчезает. Надеюсь, что книга не станет просто пособием, пробуждающим в читателях ностальгию о прошлом столицы, но и поможет сохранить непревзойденный исторический облик Сухума».

Советник Президента РА по науке, культуре и образованию Владимир Зантария также подчеркнул значимость издания: «Публикация труда Анзора Агумаа – это событие исторической важности. Все издания, к которым Агумаа приложил свою руку, отмечались высоким профессионализмом. Мы все помним его как человека, активно интересовавшегося историей не только Сухума, но и всей Абхазии. Агумаа дорожил каждым архитектурным памятником и искренне переживал за их судьбы».

Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия РА, ЗАО «АКВАФОН-GSM», Благотворительного фонда Первого Президента РА.

(Апсныпресс)

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс