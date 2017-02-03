ЗАЯВЛЕНИЕ

Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» г. Ткуарчала распространило заявление, в котором, в частности, говорится:

«Предумышленно воспользовавшись именем Движения, группа матерей защитников Родины, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, обратилась к экс-президенту Александру Анкваб с просьбой «вернуться в политическую жизнь родной страны» и принять участие в предстоящих парламентских выборах.

Хотим подчеркнуть, что региональное отделение Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» против данного обращения.

В свое время народ возлагал на Александра Анкваб большие надежды, но он не оправдал доверия своего народа. И теперь возвращение экс-президента в Абхазию дестабилизирует и без того напряженную обстановку в стране. Мы имеем право рассчитывать на стабильное развитие государства, на реальное достижение общественного согласия. И действующая власть декларирует именно эти цели!»

Номер: 9-10Выпуск: 3470-3471Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс