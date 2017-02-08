НА ГУДАУТСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Спорт

Любовь к спорту начинается в детстве, хотя из сотен, а может, и тысяч юных спортсменов лишь единицы поднимаются на высшие ступени пьедестала почета чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр. Но каждый начинающий спортсмен видит себя в этой роли – победителя. Прошедшие недавно в Гудаутской спортивной школе соревнования по вольной борьбе были организованы так, чтобы все 350 борцов вольного стиля в 20 весовых категориях – от 20 до 76 кг – не просто боролись за первые места, но боролись в присутствии олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы.

Джарназ Бения, председатель Комитета по делам молодежи и спорта Гудаутского района, рассказал, что нынешний турнир расширил географию команд.

– Спортсмены из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, а также всех клубов вольной борьбы Абхазии приехали в Гудауту. Победители и призеры увезли с собой кубки, медали, грамоты и денежные призы. Праздник спорта, красивой и честной борьбы организовал юбиляр, наш давний друг – Мусса Экзеков. Этот турнир, как и все турниры, которые проводятся в республике, проходил под его пристальным вниманием. За вклад Муссы Экзекова в развитие и популяризацию этого вида спорта от имени всего тренерского состава и родителей наших воспитанников выражаю ему слова огромной благодарности, – сказал в беседе со мной Джарназ Бения.

Сам Мусса Экзеков дал небольшое интервью для нашей газеты. К сожалению, формат времени турнира не позволил поговорить с ним более подробно. Но надеюсь, что это не первая моя с ним встреча. Вообще, уже примерно 10 лет, как на соревнованиях по вольной борьбе в Гудауте звучит имя Муссы Экзекова. И связано это с его деятельностью по популяризации спорта, вольной борьбы в частности.

– Я и мои единомышленники осуществляем очень хороший и большой проект по вольной борьбе в Абхазии, – отметил М.Экзеков. – При этом есть лишь одна цель, которую мы преследуем, – привлечь как можно больше молодых людей к занятиям спортом, воспитать в них чувства патриотизма и любви к Родине. Наши воспитанники не только занимаются вольной борьбой. Тренеры держат на контроле и учебу в школе. Такие методы дают положительные результаты. Это – системный подход в воспитании молодого поколения. Каждая тренировка, каждое спортивное соревнование – это испытание на прочность молодых людей и в то же время их закалка. И тренерский состав, с которым мы работаем в Абхазии, наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки своих спортсменов, готовых выходить на борцовский ковер и в упорной борьбе доказывать свое преимущество. Воспитанники понимают, что высоких результатов можно добиться только через кропотливый труд, большую работу над собой. И это касается не только спортивных побед. С первых дней нашей совместной работы мы ставили задачу, чтобы в каждом городе и селе Абхазии у ребят была возможность заниматься спортом, вольной борьбой. И эту задачу нам удается выполнять. Число ребят, которые пришли в наши секции, увеличивается с каждым годом, и это нас радует. Спорт – это движение, а движение – это жизнь. Что касается этого турнира, то он набирает определенный опыт и вес. У спортсменов из республик Северного Кавказа есть большой интерес к школе абхазской вольной борьбы. Тот накал и желание победить, те результаты, которые мы увидели в финале турнира, доказывают, что тренерский состав работает в правильном направлении, воспитывает настоящих спортсменов, умеющих в трудной борьбе оказываться сильнейшими.

Не могла себе отказать в удовольствии поговорить и с Денисом Царгуш. Одно его присутствие на турнире стало праздником для сотен юных спортсменов. Сделать фото на память с ним выстраивались целые очереди. Дождавшись небольшого перерыва, я поговорила с Денисом о прошедшем турнире.

– Такие спортивные соревновании очень важны для начинающих спортсменов, – сказал Денис. – Каждый турнир – это своеобразная ступень к будущим серьезным испытаниям. Сегодня мы были свидетелями красивой спортивной борьбы. Ребята показали все, к чему готовились целый год. Хочу отметить вклад Муссы Экзекова в развитие спорта в Абхазии. Он делает большое и полезное дело. Нам есть к чему стремиться и на кого равняться в воспитании гармоничной личности. А присутствие на этих соревнованиях олимпийского чемпиона Сослана Рамонова, призеров чемпионата мира и Европы для юных спортсменов – бесценная школа. Для начинающих спортсменов эти первые победы имеют большое значение, они будут помнить о них всю свою жизнь.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 11-12Выпуск: 3472-3473Рубрика: спортАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА»