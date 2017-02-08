БОЛЕЗНЬ – НЕ ПРИГОВОР

4 февраля – Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями

Этот день служит напоминанием, что существует тяжелое заболевание – рак, о котором нельзя забывать, с которым борется все человечество. Мировым медицинским сообществом уже введено немало новейших технологий и методов лечения злокачественных заболеваний, получены высокие результаты, но несмотря на это уровень заболеваемости и смертности среди всех слоев населения остается высоким и не зависящим ни от возраста, ни от статуса человека, ни от его социального положения.

К сожалению, онкология начинает молодеть. В структуре заболеваемости злокачественные новообразования занимают второе место в мире – после сердечнососудистых. Рост заболеваемости отмечается во всем мире, Абхазия не является исключением.

Заслуживает особого внимания заболеваемость раком легких (17%) и вызывает большую озабоченность, так как более 15 лет именно это заболевание в структуре заболеваемости в Абхазии занимает первое место. У женщин на первом месте – рак молочной железы (РМЖ) – 18%, и это очень серьезно, так как в возрасте от 40 до 55 лет у женщин это является основной причиной смерти. Онкологическое заболевание – это не приговор! В наше время хорошо известны причины возникновения заболеваний, и это дает возможность предотвратить до 40% случаев возникновения заболевания раком среди всех слоев населения.

В этой связи онкологи рекомендуют:

• Воздержитесь от курения табака. Не курите! Особенно в присутствии детей. Не курите во время приема пищи! Ограничьте потребление спиртных напитков.

• Будьте физически активны! Избегайте полноты! Ведите здоровый, активный образ жизни!

• Следите за своим питанием! Неправильное питание – причина развития рака в 60% случаев! Потребляйте продукты, выращенные преимущественно в вашей местности. Ограничьте потребление жиров!

• Избегайте длительного пребывания на солнце, носите солнцезащитные очки. Не травмируйте родимые пятна и не занимайтесь самостоятельно их выведением!

• Научитесь бороться со стрессами. Хроническое перенапряжение нервной системы снижает защитные свойства организма.

• Соблюдайте правила личной гигиены, гигиены половой жизни! Своевременно лечите гинекологические заболевания!

Помните!

• При наличии любых уплотнений и опухолей необходима консультация онколога.

• Своевременное обращение к врачу – залог вашего выздоровления.

• Избегайте советов людей, далеких от медицины.

Лев АРГУН, главный врач ГУ МЗ РА «Национальный онкологический центр»

Номер: 11-12Выпуск: 3472-3473Рубрика: обществоАвтор: Лев АРГУН, главный врач ГУ МЗ РА «Национальный онкологический центр»