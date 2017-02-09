ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ

В марте этого года исполняется 100 лет со дня рождения первой летчицы Абхазии Мери Хафизовны Авидзба

Родилась она и училась в г.Сухуме. Отважный, боевой характер, особая сухумская закалка помогали ей принимать в течение жизни нестандартные, но, как показывало время, правильные решения. Все родные думали, что она станет педагогом или врачом, и настоятельно рекомендовали выбрать именно эти «женские» профессии.

Но юная Мери уже знала, кем хочет стать. В 30-х годах прошлого столетия в СССР очень популярным среди молодежи было объединение ОСОВИАХИМ. Его филиалы были разбросаны по всей стране, в том числе в Абхазии. Молодые люди учились летать, сначала – на фанерных У-2, потом на ПО-2. Эта организация была вспомогательной силой для Красной Армии, в которой зарождались особые подразделения – Воздушно-вооруженные силы. Это была кузница кадров будущих военных летчиков.

Естественно, в первую очередь туда брали молодых ребят. Но спустя время руководство и военные поняли, что и среди советских девушек есть такие, которые не уступят ребятам ни в чем.

В Сухумский аэроклуб Мери Авидзба поступила сразу и была первой из девушек. Желание заниматься «мужской» работой – пилотировать самолеты – подтверждалось ее учебой. Вскоре Мери стала одной из лучших среди курсантов. Уже через полгода в августе 1936 года она совершает первый самостоятельный полет. Получив отличные оценки, ее командируют в Батайскую авиационную школу ГВФ. В течение двух лет первая летчица Абхазии повышала свое мастерство, летая на военных самолетах различной модификации. Мери Авидзба готова была летать на самолетах ежедневно, так как на всю жизнь полюбила небо и технику.

Организация разовых полетов и строгий регламент очередности «допуска к штурвалу» для нее были самыми «скучными» часами в ее жизни.

Батайская авиашкола в 1938 году направила Мери Авидзба в Абхазию, чтобы она готовила там летчиков. В Германии зарождался фашизм, и чувствовалось приближение войны. Советской армии нужны были военные кадры.

По непонятным причинам в 1939 году Сухумский аэроклуб закрыли, и М.Авидзба поступила в Ленинградскую Военно-медицинскую академию. Вскоре началась Великая Отечественная война, и первая летчица Абхазии подала заявление о направлении ее на фронт. Увидев ее послужной список, комиссия не стала даже ничего обсуждать. Красавице-летчице с волевым взглядом, гордой выправкой лишь сказали: «Такие в авиации нам очень нужны». Попала она в распоряжение легендарной летчицы Советского Союза Марины Расковой и стала штурманом. За время войны Мери Хафизовна совершила 477 боевых вылетов.

В 1944 году при выполнении очередного задания ее самолет совершил жесткую посадку. М.Авидзба повредила позвоночник. Летать ей запретили, но оставили работать на «земле» в одном из авиационных полков. Она жила военной авиацией, и это придавало ей силы.

После окончания войны по состоянию здоровья ее освободили от занимаемой должности. Поврежденный позвоночник давал о себе знать. Мери Авидзба была парализована семь долгих лет. После успешной операции, которую сделали военные врачи, она вновь встала на ноги.

И здесь проявились ее боевой характер и целеустремленность. Мери Хафизовна стала вести общественную и военно-патриотическую работу в нашей республике.

В Сухумской 10-й средней школе она была членом педагогического коллектива, а также председателем родительского комитета. Автору этих строк, как и другим выпускникам этой школы, повезло, что удалось общаться, присутствовать на уроках легендарной первой летчицы Абхазии.

Даже тогда мы, ученики, понимали, что перед нами неординарная личность, со сложной судьбой, но очень сильным характером. Ее все очень любили и уважали. Сегодня, по прошествии стольких лет, мы особо гордимся, что судьба подарила нам возможность знать ее лично. У нее были все качества большого человека: любовь к Родине, национальным традициям, людям, молодежи и к своей профессии.

Мери Хафизовна Авидзба умерла в 1986 году.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 13Выпуск: 3474Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА