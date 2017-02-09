ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил с юбилеем директора информационного агентства «Абхазия-Информ» Манану Гургулия.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемая Манана Михайловна! Примите поздравления по случаю Вашего юбилея! В 1995 году Вы начали работу в первом информационном агентстве Республики Абхазия «Апсныпресс». В 2003 году Вы возглавили его и оставались руководителем более 11 лет. Под Вашим руководством агентство прошло несколько непростых этапов развития, став одним из главных информационных ресурсов страны. Вы находитесь в одном ряду с деятелями СМИ, создававшими современную абхазскую журналистику, отстаивавшими ее основные принципы. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в Вашей деятельности».

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Уважаемая Манана Михайловна! Президиум Союза журналистов Абхазии от всей души поздравляет Вас с днем рождения!

У Вас богатый опыт работы в абхазской журналистике. Вы с первых дней создания Государственного информационного агентства «Апсныпресс» плодотворно проработали в нем около 20 лет, из них более 10 лет руководили агентством.

В этот сложный период нашей истории, сопровождавшийся экономической и информационной блокадой, Вы оперативно работали, преодолевая все трудности и невзгоды. Правду о событиях, происходивших в Абхазии, окружающий нас мир в большей степени узнавал благодаря работе журналистского коллектива «Апсныпресс».

Мы высоко ценим Ваш профессионализм, трудолюбие, принципиальность и редакторскую работу. Нам очень импонирует, что и в новых условиях, учредив агентство «Абхазия-Информ», Вы продолжаете все эти традиции.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья. доброго настроения, творческих успехов. Новых идей и благополучия Вам и Вашим близким!

Номер: 13Выпуск: 3474Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс