Тимур Дзидзария – лучший художник года

Заметным событием в культурной жизни республики стало открытие в Сухуме в Центральном выставочном зале экспозиции работ мастеров Абхазии. Эта экспозиция традиционная, уже который год проводится Союзом художников и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия, и по ее итогам определяется лучший художник года. Цель – поддержать материально, подвигнуть на создание новых интересных работ как маститых, так и начинающих живописцев, способствовать развитию абхазского изобразительного искусства. И в этой выставке – юбилейной 15-й, наряду с известными, участвовали и молодые талантливые художники, стремящиеся найти свой стиль и выразить свое мироощущение ярко и необычно. К тому же это первая экспозиция, которая открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии после его ремонта. Сюда пришли Президент Абхазии Рауль Хаджимба, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, представители общественности, ценители и любители изобразительного искусства. Отрадно, что в зале было немало молодых людей и детей. Все с интересом рассматривали работы художников Абхазии, подолгу задерживались у некоторых из них, обсуждали между собой увиденное, делились впечатлениями. И действительно, здесь было что посмотреть, чему удивиться. Классическая и абстрактная живопись, графика, скульптура, керамика, оружие – всего более 80 работ 50 художников Абхазии. Разнообразная палитра красок, обширная тематика, своеобразное виденье мира. Портреты, пейзажи, натюрморты, рассказывающие о том, как прекрасен этот мир, в котором свет и тень всегда находятся рядом, есть место и радости, и печали, и счастью, и горю. Тема любви – к человеку, к окружающей природе, родному городу, прекрасной и многострадальной Родине – Абхазии, пережившей немало войн и страшную трагедию махаджирства – насильственного переселения в Турцию, никого не могла оставить равнодушным. Многие отмечали живописную работу Руслана Чхамалия «Песня махаджиров», скульптуру Амирана Адлейба «Абхазия – 19 век», раскрывающую образ абхаза-махаджира 19 века. Интерес также вызвали скульптуры Виталия Джения «Воздушный поцелуй» – изящная длинноногая девочка на шаре, посылающая воздушный поцелуй, и «Недотрога», керамические тарелки Людмилы Будяк и Валерьяна Тарба, небольших размеров скульптуры из металла художника Владимира Авидзба и молодого мастера кузнечного дела Давида Джопуа. Каждый посетитель выставки нашел здесь для себя, своей души что-то близкое. Это чувствовалось по высказываниям и возгласам рассматривающих работы людей. «Замечательно», «Необычно», «Как я люблю такие мягкие, солнечные краски!», «Тема очень интересная и раскрыта хорошо», «Какие яркие тона!» А девочка лет шести тянула маму за руку от одной работы к другой, приговаривая: «А мне вот это понравилось».

Заур Мукба, Батал Джапуа, Игорь Панченко, Венера Гагулия, Адгур Ампар, Надежда Назарова, Алхас Курмазия, Анна Любосей, Каролина Власова, Мактина Цвижба, Саида Возба, Елена Терзян, Сасун Торосян – эти и другие мастера своего дела порадовали посетителей выставки своими работами. К сожалению, невозможно назвать всех.

Лучшим художником года стал Тимур Дзидзария – художник-график, мастер художественной обработки металла. Его работа – коллекция холодного оружия «Апсуа хуъзба» («Абхазский нож») заняла первое место. Второе место – у работы Виссариона Цвижба «Ассир аира» («Рождение чуда») и третье – у графической работы «Дух гор и дух абхазов» Владимира Воуба.

Выставка, открывшаяся 3 февраля, продлится две недели.

Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 13Выпуск: 3474Рубрика: обществоАвтор: Елена ТЕРЕНИНА