УВЕДОМЛЕНИЕ

Определением Арбитражного суда Республики Абхазия от 03.10.2016 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Напитки Абхазии и Ко», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Абхазия (ОГРН 107РА000249, ИНН 2110961), введена процедура – наблюдение.

Временным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «Напитки Абхазии и Ко» назначен Исаенков Вячеслав Николаевич (ИНН 632118096200, СНИЛС № 027-517-083-46, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, 12567). САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», 443072 г. Самара, Московское шоссе, 18 км; ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751).

Настоящим сообщаю Вам, что 13. 02.2017, в 13.00 часов (время местное), будет проводиться первое собрание кредиторов ООО «Напитки Абхазии и Ко» дело № АС-118/2016 по адресу: 384000, Республика Абхазия, проспект Леона, д. 9, офис 204.

Повестка дня первого собрания кредиторов:

1. Рассмотрение отчета временного управляющего о ходе процедуры наблюдения.

2. Принятие решения о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, следующей после процедуры наблюдения.

3. Об образовании комитета кредиторов.

3.1. Принятие решения о количественном составе комитета кредиторов.

3.2. Принятие решения о полномочиях комитета кредиторов.

3.3. Избрание членов комитета кредиторов.

4. Об определении дополнительных требований к кандидатуре арбитражного управляющего.

5. Об определении кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть арбитражный управляющий.

6. О привлечении и выборе реестродержателя для ведения реестра требований кредиторов ООО «Напитки Абхазии и Ко», из числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих реестродержателей.

7. Определение места проведения последующих собраний кредиторов.

Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов ООО «Напитки Абхазии и Ко», можно по адресу: 384000, Республика Абхазия, проспект Леона, д. 9, офис 204. Телефон для записи на ознакомление +7 940 775-81-84.

Регистрация участников собрания кредиторов будет производиться 13.02.2017 года, с 12.30 часов до 13.00 часов, в месте проведения собрания кредиторов.

Для участия в собрании представителю кредитора или уполномоченного органа необходимо иметь при себе:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя кредитора, уполномоченного органа;

– документ, удостоверяющий право представлять интересы кредитора, уполномоченного органа на первом собрании кредиторов.

В.Н.ИСАЕНКОВ, временный управляющий ООО «Напитки Абхазии и Ко»

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: обществоАвтор: В.Н.ИСАЕНКОВ, временный управляющий ООО «Напитки Абхазии и Ко»