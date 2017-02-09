УВЕДОМЛЕНИЕ

Определением Арбитражного суда Республики Абхазия от 27.09.2016 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Абхазская фруктовая компания и Ко», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Абхазия (ОГРН 111РА000380, ИНН 6110285) введена процедура – наблюдение.

Временным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «Абхазская фруктовая компания и Ко» назначен Исаенков Вячеслав Николаевич (ИНН 632118096200, СНИЛС № 027-517-083-46, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 12567), САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», 443072 г.Самара, Московское шоссе 18 км; ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751).

Настоящим сообщаю Вам, что 13.02.2017 г., в 14.30 часов (время местное), будет проводиться первое собрание кредиторов ООО «Абхазская фруктовая компания и Ко», дело № АС-116/2016 по адресу: 384000, Республика Абхазия, проспект Леона, д. 9, офис 204. Повестка дня первого собрания кредиторов:

1. Рассмотрение отчета временного управляющего о ходе процедуры наблюдения.

2. Принятие решения о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, следующей после процедуры наблюдения.

3. Об образовании комитета кредиторов.

3.1. Принятие решения о количественном составе комитета кредиторов.

3.2. Принятие решения о полномочиях комитета кредиторов.

3.3. Избрание членов комитета кредиторов.

4. Об определении дополнительных требований к кандидатуре арбитражного управляющего.

5. Об определении кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий.

6. О привлечении и выборе реестродержателя для ведения реестра требований кредиторов ООО «Абхазская фруктовая компания и Ко», из числа аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих реестродержателей.

7. Определение места проведения последующих собраний кредиторов.

Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению собранием кредиторов ООО «Абхазская фруктовая компания и Ко», можно по адресу: 384000, Республика Абхазия, проспект Леона, д. 9, офис 204. Телефон для записи на ознакомление: +7 940 775-81-84.

Регистрация участников собрания кредиторов будет производиться 13.02.2017 года, с 14.00 часов до 14.30 часов, в месте проведения собрания кредиторов.

Для участия в собрании представителю кредитора или уполномоченного органа необходимо иметь при себе:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя кредитора, уполномоченного органа;

– документ, удостоверяющий право представлять интересы кредитора, уполномоченного органа на первом собрании кредиторов.

В.Н.ИСАЕНКОВ, временный управляющий ООО «Абхазская фруктовая компания и Ко»

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: обществоАвтор: В.Н.ИСАЕНКОВ, временный управляющий ООО «Абхазская фруктовая компания и Ко»