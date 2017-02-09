Известному абхазскому писателю Терентию Михайловичу Чаниа – 80 лет

По достоинству оценен творческий путь, пройденный Терентием Михайловичем Чаниа: он является членом союзов журналистов и писателей СССР, абхазской писательской организации, ему присвоено высокое звание заслуженного работника культуры Абхазии.

Родился Т.М.Чаниа 10 февраля 1937 года в селе Кутоле Очамчирского района Абхазской АССР. Он рано потерял родителей. Отец погиб в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Несмотря на тяжелое детство Терентий, получив неполное среднее образование в местной школе, продолжил учебу в Тамышской средней школе им. Д. И. Гулиа. Жажда знаний привела его в 1955 г. на отделение абхазского языка и литературы и русского языка и литературы филологического факультета Сухумского государственного педагогического института им. А. М. Горького. Получив высшее образование, молодой дипломированный специалист начал свою трудовую деятельность в Сухумской абхазской школе-интернате №1 в качестве учителя-воспитателя.

В 1966 году Т.Чаниа работает в редакции абхазского радио, вскоре переходит в газету «Апсны капш», где занимает должность ответственного секретаря.

В 1975 году по направлению областного комитета Коммунистической партии Абхазии Т.Чаниа становится слушателем Высшей партийной школы при ЦК КПСС, после окончания которой работает в отделе агитации и пропаганды главной партийной организации Абхазии. В 1987 г. занимает ответственную должность директора государственного издательства «Алашара», сыграв большую роль в развитии и пропаганде абхазской литературы.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. квартира Т. Чаниа была разграблена и сожжена: сгорели библиотека и рукописи единственной пьесы «День первый – день приема» и других неопубликованных прозаических и поэтических произведений.

В начале войны он с семьей оказался в осажденном городе Ткуарчале. Затем им удалось переехать в Гудауту, где Терентий Михайлович возглавил редакцию военной газеты «За наше Отечество».

После победоносного окончания войны он работает в Абхазском издательско-полиграфическом комбинате.

В 2007 г. занимает должность директора Литфонда Союза писателей Абхазии. С 6 апреля 2010 г. по 15 апреля 2011 г. руководит работой абхазской писательской организации, одновременно являясь директором Литфонда.

Терентий Михайлович Чаниа занимается литературной деятельностью со школьной скамьи. Во время учебы в Сухумском госпединституте был редактором рукописного студенческого журнала «Арюаш». Его первое стихотворение опубликовано в 1955 г. в журнале Союза писателей Абхазии «Алашара». Затем последовали публикации в журналах и газетах «Амцабз», «Апсны капш», «Советская Абхазия», «Апсны», «Ецваджаа», «Молодая гвардия» и «Общеписательская литературная газета» (Москва), а также в многочисленных коллективных сборниках.

Он – автор более 20 книг стихов, поэм, рассказов и повестей, романа «За тридевять земель». Лучшие творения Т.Чаниа опубликованы в 3-томном издании собраний сочинений в 2007-2009 гг.

Многие стихи Т. Чаниа стали песнями. Его произведения переведены на русский, армянский и другие языки.

От всей души мы поздравляем нашего старшего товарища по перу с замечательным юбилеем, желаем крепко здоровья и новых творческих успехов.

Союз писателей Абхазии

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Редакция газеты «Республика Абхазия» присоединяется к поздравлениям и предлагает вниманию читателей несколько стихотворений Терентия Чаниа.

ДВОР АБХАЗА

Я помню старый двор абхаза,

Пушистую траву и пацху

С медвежьей шкурой,

с быстроглазой

Ордой детей, и свет, и Пасху.

Как дети были непохожи!

Ходить учился самый младший,

Другой, с обветренною кожей,

Был непоседой. Самый старший

Водил волов, когда хотела

Земля рожать. И плёл корзину

Сын третий, вроде чистотела.

А пятый обживал низину

И занимался, чем хотел он.

Пусть необуты, неодеты,

Зато как дружно пели вместе.

И поле было лазаретом,

Где поправлялись

честь по чести.

Молочной жидкостью пятнали

Цветы и обжигали тело.

Мы ничего ещё не знали,

Но что-то главное умели.

И тихий ковшик под каштаном

Висел на колышке ольховом.

И я был милым великаном,

Природы частью,

Божьим словом.

Я пил с корнями и листвою,

Дарившими мне жизнь святую.

А сойки шумною толпою

Инжир клевали, вслух ликуя.

Я и сегодня двор тот вижу,

Что обведён давно стеною,

Всему внимаю, верю, слышу,

Как жизнь моя шумит травою.

Уж вместо пацхи – замок целый,

Что украшает двор и небо.

Лишь детский голос оробелый

Давно уже не просит хлеба.

* * *

Своим рожденьем я зиме обязан,

Когда земля трещала от мороза.

Я с Родиной своей навеки связан.

Холодный ветер – вечная угроза.

И ежели он может

примириться

Со мною и шатает пацхи стены,

Я вынужден с огнём Творца сродниться,

Чтоб вынести и горе, и измену.

От этого огня ещё теплее.

Родной очаг и греет, и спасает.

Скатился с крыши снег – и мне на шею,

А ветер колыбель мою качает.

Перевод И.Качалова

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Последним залпом

Отгремела вдруг,

Отплакала война.

Отгромыхала.

И он домой вернулся, но без рук,

Да по весне,

Когда забот немало.

Нежданно уцелевшему, ему

Калитку шумно отворили дети.

А у жены, наперекор всему,

Сквозь слезы на лице улыбка светит…

И люди подбодрили: не беда.

Тут главное,

Что уцелел и выжил.

Через лихие прошагал года

И из огня к родному дому вышел.

И прятали печальные глаза,

Порой шутили,

Будто между прочим…

Но плакала весенняя лоза,

Истосковавшись по рукам рабочим.

Жена и терпелива, и добра,

Его кормила с ложки, как младенца.

И за двоих

Работала с утра,

А он не знал, куда от горя деться.

Метался неприкаянно вокруг,

Бродил в тоске от сада к огороду.

Но что он мог – израненный,

Без рук!

Лишь созерцать молитвенно природу…

Как жадно он оглядывал вокруг

Родную землю –

Будто напоследок.

Но что он мог, израненный,

Без рук –

Как дерево весеннее

Без веток!..

И было видно по его глазам,

Что нелегко с такою жизнью сладить.

Как он хотел порой по волосам

Жену свою любимую погладить!

Мечтою о цветении он жил –

Как дерево весеннее без веток.

Он победил.

Он подвиг совершил.

Подруга продолжала подвиг этот.

МАТЕРИ

Не забыл тебя я, мама,

Хоть и гость я на пороге.

Ну, а времени так мало;

То дороги,

То тревоги.

Где я только ни бываю,

А успеть хочу повсюду.

Но одно я твердо знаю:

Для тебя родным я буду.

Опустело что-то в мире,

И чего-то не хватает.

На твоей сырой могиле

Сами розы расцветают.

Кто цветы те пожалеет?

Кто водички даст,

Хоть мало?

В мире не было милее

Рук твоих прекрасных, мама.

Как ты радостно встречала,

Как друзей ты привечала.

А сыновьи недостатки

Ты почти не замечала.

Сыновья твои – мужчины –

И не будет им покоя.

…Я могилы той морщины

Глажу нежною рукою.

Перевод Э.ДЗЫБА

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: обществоАвтор: Союз писателей Абхазии