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09.02.2017
По достоинству оценен творческий путь, пройденный Терентием Михайловичем Чаниа: он является членом союзов журналистов и писателей СССР, абхазской писательской организации, ему присвоено высокое звание заслуженного работника культуры Абхазии. <p>
Родился Т.М.Чаниа 10 февраля 1937 года в селе Кутоле Очамчирского района Абхазской АССР. Он рано потерял родителей. Отец погиб в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков. <p>
Несмотря на тяжелое детство Терентий, получив неполное среднее образование в местной школе, продолжил учебу в Тамышской средней школе им. Д. И. Гулиа. Жажда знаний привела его в 1955 г. на отделение абхазского языка и литературы и русского языка и литературы филологического факультета Сухумского государственного педагогического института им. А. М. Горького. Получив высшее образование, молодой дипломированный специалист начал свою трудовую деятельность в Сухумской абхазской школе-интернате №1 в качестве учителя-воспитателя. <p>
В 1966 году Т.Чаниа работает в редакции абхазского радио, вскоре переходит в газету «Апсны капш», где занимает должность ответственного секретаря. <p>
В 1975 году по направлению областного комитета Коммунистической партии Абхазии Т.Чаниа становится слушателем Высшей партийной школы при ЦК КПСС, после окончания которой работает в отделе агитации и пропаганды главной партийной организации Абхазии. В 1987 г. занимает ответственную должность директора государственного издательства «Алашара», сыграв большую роль в развитии и пропаганде абхазской литературы. <p>
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. квартира Т. Чаниа была разграблена и сожжена: сгорели библиотека и рукописи единственной пьесы «День первый – день приема» и других неопубликованных прозаических и поэтических произведений. <p>
В начале войны он с семьей оказался в осажденном городе Ткуарчале. Затем им удалось переехать в Гудауту, где Терентий Михайлович возглавил редакцию военной газеты «За наше Отечество». <p>
После победоносного окончания войны он работает в Абхазском издательско-полиграфическом комбинате. <p>
В 2007 г. занимает должность директора Литфонда Союза писателей Абхазии. С 6 апреля 2010 г. по 15 апреля 2011 г. руководит работой абхазской писательской организации, одновременно являясь директором Литфонда. <p>
Терентий Михайлович Чаниа занимается литературной деятельностью со школьной скамьи. Во время учебы в Сухумском госпединституте был редактором рукописного студенческого журнала «Арюаш». Его первое стихотворение опубликовано в 1955 г. в журнале Союза писателей Абхазии «Алашара». Затем последовали публикации в журналах и газетах «Амцабз», «Апсны капш», «Советская Абхазия», «Апсны», «Ецваджаа», «Молодая гвардия» и «Общеписательская литературная газета» (Москва), а также в многочисленных коллективных сборниках. <p>
Он – автор более 20 книг стихов, поэм, рассказов и повестей, романа «За тридевять земель». Лучшие творения Т.Чаниа опубликованы в 3-томном издании собраний сочинений в 2007-2009 гг. <p>
Многие стихи Т. Чаниа стали песнями. Его произведения переведены на русский, армянский и другие языки. <p>
От всей души мы поздравляем нашего старшего товарища по перу с замечательным юбилеем, желаем крепко здоровья и новых творческих успехов. <p>
Союз писателей Абхазии<p>
***<p>
Редакция газеты «Республика Абхазия» присоединяется к поздравлениям и предлагает вниманию читателей несколько стихотворений Терентия Чаниа. <p>
ДВОР АБХАЗА<p>
Я помню старый двор абхаза, <p>
Пушистую траву и пацху<p>
С медвежьей шкурой, <p>
с быстроглазой<p>
Ордой детей, и свет, и Пасху. <p>
Как дети были непохожи! <p>
Ходить учился самый младший, <p>
Другой, с обветренною кожей, <p>
Был непоседой. Самый старший<p>
Водил волов, когда хотела<p>
Земля рожать. И плёл корзину<p>
Сын третий, вроде чистотела. <p>
А пятый обживал низину<p>
И занимался, чем хотел он. <p>
Пусть необуты, неодеты, <p>
Зато как дружно пели вместе. <p>
И поле было лазаретом, <p>
Где поправлялись <p>
честь по чести. <p>
Молочной жидкостью пятнали<p>
Цветы и обжигали тело. <p>
Мы ничего ещё не знали, <p>
Но что-то главное умели. <p>
И тихий ковшик под каштаном<p>
Висел на колышке ольховом. <p>
И я был милым великаном, <p>
Природы частью, <p>
Божьим словом. <p>
Я пил с корнями и листвою, <p>
Дарившими мне жизнь святую. <p>
А сойки шумною толпою<p>
Инжир клевали, вслух ликуя. <p>
Я и сегодня двор тот вижу, <p>
Что обведён давно стеною, <p>
Всему внимаю, верю, слышу, <p>
Как жизнь моя шумит травою. <p>
Уж вместо пацхи – замок целый, <p>
Что украшает двор и небо. <p>
Лишь детский голос оробелый<p>
Давно уже не просит хлеба. <p>
* * * <p>
Своим рожденьем я зиме обязан, <p>
Когда земля трещала от мороза. <p>
Я с Родиной своей навеки связан. <p>
Холодный ветер – вечная угроза. <p>
И ежели он может <p>
примириться<p>
Со мною и шатает пацхи стены, <p>
Я вынужден с огнём Творца сродниться, <p>
Чтоб вынести и горе, и измену. <p>
От этого огня ещё теплее. <p>
Родной очаг и греет, и спасает. <p>
Скатился с крыши снег – и мне на шею, <p>
А ветер колыбель мою качает. <p>
Перевод И.Качалова<p>
ВОЗВРАЩЕНИЕ<p>
Последним залпом<p>
Отгремела вдруг, <p>
Отплакала война. <p>
Отгромыхала. <p>
И он домой вернулся, но без рук, <p>
Да по весне, <p>
Когда забот немало. <p>
Нежданно уцелевшему, ему<p>
Калитку шумно отворили дети. <p>
А у жены, наперекор всему, <p>
Сквозь слезы на лице улыбка светит…<p>
И люди подбодрили: не беда. <p>
Тут главное, <p>
Что уцелел и выжил. <p>
Через лихие прошагал года<p>
И из огня к родному дому вышел. <p>
И прятали печальные глаза, <p>
Порой шутили, <p>
Будто между прочим…<p>
Но плакала весенняя лоза, <p>
Истосковавшись по рукам рабочим. <p>
Жена и терпелива, и добра, <p>
Его кормила с ложки, как младенца. <p>
И за двоих<p>
Работала с утра, <p>
А он не знал, куда от горя деться. <p>
Метался неприкаянно вокруг, <p>
Бродил в тоске от сада к огороду. <p>
Но что он мог – израненный, <p>
Без рук! <p>
Лишь созерцать молитвенно природу…<p>
Как жадно он оглядывал вокруг<p>
Родную землю –<p>
Будто напоследок. <p>
Но что он мог, израненный, <p>
Без рук –<p>
Как дерево весеннее<p>
Без веток!.. <p>
И было видно по его глазам, <p>
Что нелегко с такою жизнью сладить. <p>
Как он хотел порой по волосам<p>
Жену свою любимую погладить! <p>
Мечтою о цветении он жил –<p>
Как дерево весеннее без веток. <p>
Он победил. <p>
Он подвиг совершил. <p>
Подруга продолжала подвиг этот. <p>
МАТЕРИ<p>
Не забыл тебя я, мама, <p>
Хоть и гость я на пороге. <p>
Ну, а времени так мало; <p>
То дороги, <p>
То тревоги. <p>
Где я только ни бываю, <p>
А успеть хочу повсюду. <p>
Но одно я твердо знаю: <p>
Для тебя родным я буду. <p>
Опустело что-то в мире, <p>
И чего-то не хватает. <p>
На твоей сырой могиле<p>
Сами розы расцветают. <p>
Кто цветы те пожалеет? <p>
Кто водички даст, <p>
Хоть мало? <p>
В мире не было милее<p>
Рук твоих прекрасных, мама. <p>
Как ты радостно встречала, <p>
Как друзей ты привечала. <p>
А сыновьи недостатки<p>
Ты почти не замечала. <p>
Сыновья твои – мужчины –<p>
И не будет им покоя. <p>
…Я могилы той морщины<p>
Глажу нежною рукою. <p>
Перевод Э.ДЗЫБА<p>
Номер: 14
Выпуск: 3475
Рубрика: общество
Автор: Союз писателей Абхазии
ДОБРЫЙ И ШЕДРЫЙ ТРУЖЕНИК АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫДОБРЫЙ И ШЕДРЫЙ ТРУЖЕНИК АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ<p>Известному абхазскому писателю Терентию Михайловичу Чаниа – 80 лет<p>
По достоинству оценен творческий путь, пройденный Терентием Михайловичем Чаниа: он является членом союзов журналистов и писателей СССР, абхазской писательской организации, ему присвоено высокое звание заслуженного работника культуры Абхазии. <p>
Родился Т.М.Чаниа 10 февраля 1937 года в селе Кутоле Очамчирского района Абхазской АССР. Он рано потерял родителей. Отец погиб в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков. <p>
Несмотря на тяжелое детство Терентий, получив неполное среднее образование в местной школе, продолжил учебу в Тамышской средней школе им. Д. И. Гулиа. Жажда знаний привела его в 1955 г. на отделение абхазского языка и литературы и русского языка и литературы филологического факультета Сухумского государственного педагогического института им. А. М. Горького. Получив высшее образование, молодой дипломированный специалист начал свою трудовую деятельность в Сухумской абхазской школе-интернате №1 в качестве учителя-воспитателя. <p>
В 1966 году Т.Чаниа работает в редакции абхазского радио, вскоре переходит в газету «Апсны капш», где занимает должность ответственного секретаря. <p>
В 1975 году по направлению областного комитета Коммунистической партии Абхазии Т.Чаниа становится слушателем Высшей партийной школы при ЦК КПСС, после окончания которой работает в отделе агитации и пропаганды главной партийной организации Абхазии. В 1987 г. занимает ответственную должность директора государственного издательства «Алашара», сыграв большую роль в развитии и пропаганде абхазской литературы. <p>
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. квартира Т. Чаниа была разграблена и сожжена: сгорели библиотека и рукописи единственной пьесы «День первый – день приема» и других неопубликованных прозаических и поэтических произведений. <p>
В начале войны он с семьей оказался в осажденном городе Ткуарчале. Затем им удалось переехать в Гудауту, где Терентий Михайлович возглавил редакцию военной газеты «За наше Отечество». <p>
После победоносного окончания войны он работает в Абхазском издательско-полиграфическом комбинате. <p>
В 2007 г. занимает должность директора Литфонда Союза писателей Абхазии. С 6 апреля 2010 г. по 15 апреля 2011 г. руководит работой абхазской писательской организации, одновременно являясь директором Литфонда. <p>
Терентий Михайлович Чаниа занимается литературной деятельностью со школьной скамьи. Во время учебы в Сухумском госпединституте был редактором рукописного студенческого журнала «Арюаш». Его первое стихотворение опубликовано в 1955 г. в журнале Союза писателей Абхазии «Алашара». Затем последовали публикации в журналах и газетах «Амцабз», «Апсны капш», «Советская Абхазия», «Апсны», «Ецваджаа», «Молодая гвардия» и «Общеписательская литературная газета» (Москва), а также в многочисленных коллективных сборниках. <p>
Он – автор более 20 книг стихов, поэм, рассказов и повестей, романа «За тридевять земель». Лучшие творения Т.Чаниа опубликованы в 3-томном издании собраний сочинений в 2007-2009 гг. <p>
Многие стихи Т. Чаниа стали песнями. Его произведения переведены на русский, армянский и другие языки. <p>
От всей души мы поздравляем нашего старшего товарища по перу с замечательным юбилеем, желаем крепко здоровья и новых творческих успехов. <p>
Союз писателей Абхазии<p>
***<p>
Редакция газеты «Республика Абхазия» присоединяется к поздравлениям и предлагает вниманию читателей несколько стихотворений Терентия Чаниа. <p>
ДВОР АБХАЗА<p>
Я помню старый двор абхаза, <p>
Пушистую траву и пацху<p>
С медвежьей шкурой, <p>
с быстроглазой<p>
Ордой детей, и свет, и Пасху. <p>
Как дети были непохожи! <p>
Ходить учился самый младший, <p>
Другой, с обветренною кожей, <p>
Был непоседой. Самый старший<p>
Водил волов, когда хотела<p>
Земля рожать. И плёл корзину<p>
Сын третий, вроде чистотела. <p>
А пятый обживал низину<p>
И занимался, чем хотел он. <p>
Пусть необуты, неодеты, <p>
Зато как дружно пели вместе. <p>
И поле было лазаретом, <p>
Где поправлялись <p>
честь по чести. <p>
Молочной жидкостью пятнали<p>
Цветы и обжигали тело. <p>
Мы ничего ещё не знали, <p>
Но что-то главное умели. <p>
И тихий ковшик под каштаном<p>
Висел на колышке ольховом. <p>
И я был милым великаном, <p>
Природы частью, <p>
Божьим словом. <p>
Я пил с корнями и листвою, <p>
Дарившими мне жизнь святую. <p>
А сойки шумною толпою<p>
Инжир клевали, вслух ликуя. <p>
Я и сегодня двор тот вижу, <p>
Что обведён давно стеною, <p>
Всему внимаю, верю, слышу, <p>
Как жизнь моя шумит травою. <p>
Уж вместо пацхи – замок целый, <p>
Что украшает двор и небо. <p>
Лишь детский голос оробелый<p>
Давно уже не просит хлеба. <p>
* * * <p>
Своим рожденьем я зиме обязан, <p>
Когда земля трещала от мороза. <p>
Я с Родиной своей навеки связан. <p>
Холодный ветер – вечная угроза. <p>
И ежели он может <p>
примириться<p>
Со мною и шатает пацхи стены, <p>
Я вынужден с огнём Творца сродниться, <p>
Чтоб вынести и горе, и измену. <p>
От этого огня ещё теплее. <p>
Родной очаг и греет, и спасает. <p>
Скатился с крыши снег – и мне на шею, <p>
А ветер колыбель мою качает. <p>
Перевод И.Качалова<p>
ВОЗВРАЩЕНИЕ<p>
Последним залпом<p>
Отгремела вдруг, <p>
Отплакала война. <p>
Отгромыхала. <p>
И он домой вернулся, но без рук, <p>
Да по весне, <p>
Когда забот немало. <p>
Нежданно уцелевшему, ему<p>
Калитку шумно отворили дети. <p>
А у жены, наперекор всему, <p>
Сквозь слезы на лице улыбка светит…<p>
И люди подбодрили: не беда. <p>
Тут главное, <p>
Что уцелел и выжил. <p>
Через лихие прошагал года<p>
И из огня к родному дому вышел. <p>
И прятали печальные глаза, <p>
Порой шутили, <p>
Будто между прочим…<p>
Но плакала весенняя лоза, <p>
Истосковавшись по рукам рабочим. <p>
Жена и терпелива, и добра, <p>
Его кормила с ложки, как младенца. <p>
И за двоих<p>
Работала с утра, <p>
А он не знал, куда от горя деться. <p>
Метался неприкаянно вокруг, <p>
Бродил в тоске от сада к огороду. <p>
Но что он мог – израненный, <p>
Без рук! <p>
Лишь созерцать молитвенно природу…<p>
Как жадно он оглядывал вокруг<p>
Родную землю –<p>
Будто напоследок. <p>
Но что он мог, израненный, <p>
Без рук –<p>
Как дерево весеннее<p>
Без веток!.. <p>
И было видно по его глазам, <p>
Что нелегко с такою жизнью сладить. <p>
Как он хотел порой по волосам<p>
Жену свою любимую погладить! <p>
Мечтою о цветении он жил –<p>
Как дерево весеннее без веток. <p>
Он победил. <p>
Он подвиг совершил. <p>
Подруга продолжала подвиг этот. <p>
МАТЕРИ<p>
Не забыл тебя я, мама, <p>
Хоть и гость я на пороге. <p>
Ну, а времени так мало; <p>
То дороги, <p>
То тревоги. <p>
Где я только ни бываю, <p>
А успеть хочу повсюду. <p>
Но одно я твердо знаю: <p>
Для тебя родным я буду. <p>
Опустело что-то в мире, <p>
И чего-то не хватает. <p>
На твоей сырой могиле<p>
Сами розы расцветают. <p>
Кто цветы те пожалеет? <p>
Кто водички даст, <p>
Хоть мало? <p>
В мире не было милее<p>
Рук твоих прекрасных, мама. <p>
Как ты радостно встречала, <p>
Как друзей ты привечала. <p>
А сыновьи недостатки<p>
Ты почти не замечала. <p>
Сыновья твои – мужчины –<p>
И не будет им покоя. <p>
…Я могилы той морщины<p>
Глажу нежною рукою. <p>
Перевод Э.ДЗЫБА<p>
Номер: 14
Выпуск: 3475
Рубрика: общество
Автор: Союз писателей Абхазии