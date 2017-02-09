ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ ПОЗДРАВИЛА С ЮБИЛЕЕМ ЗОЮ АДЖИНДЖАЛ

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвира Арсалия поздравила члена союзов художников СССР и Республики Абхазия, преподавателя Сухумского художественного училища им. А. К. Чанба Зою Квашевну Аджинджал с 80-летием. Она, в частности, сказала: «С 1969 года вы без устали работаете преподавателем Сухумского художественного училища им. А. К. Чанба. Ваш опыт помог вступить в путь искусства многим людям. Это большое достижение для наследия нашей культуры. Ваши выпускники радуют любителей культуры своими работами». Министр пожелала Зое Аджинджал здоровья, успехов в творчестве. «Пусть в очаге культуры, над которым вы трудились, будут те люди, которые продолжат ваш творческий путь», – отметила Эльвира Арсалия.

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс