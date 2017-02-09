АТТЕСТОВЫВАТЬ ГИДОВ, ВЕДЬ ОНИ – ЛИЦО НАШЕЙ СТРАНЫ!

В пресс-центре Sputnik Абхазия

Министерство по курортам и туризму Абхазии обязало всех экскурсоводов республики пройти курсы повышения квалификации. Занятия стартуют в этом месяце и будут проходить в Абхазском госуниверситете, Сухумском государственном колледже и колледже имени Кехир-ипа в Гагре. О том, почему было решено ввести их, рассказали в пресс-центре Sputnik Абхазия заместитель министра по курортам и туризму Астамур Ахба, директор Центра по подготовке и повышению квалификации в сфере туризма и гостиничного дела при АГУ Кристина Лакербая и президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.

По словам Астамура Ахба, Государственный комитет по курортам и туризму, который был позже переименован в министерство, проводил семинары своими силами, куда привлекались специалисты для того, чтобы дать необходимую качественную информацию будущим экскурсоводам. Ежегодно они проходили аттестацию в Госкомитете по курортам и туризму. Но списки в основном представляли работодатели.

– И что мы получили на практике? Кто-то из аттестованных трудоустроился, а кто-то нет. И по факту, когда нужны были специалисты, которые получили аттестацию, привлечь их на работу не удавалось. Уровень подготовки многих задействованных гидов не отвечал необходимым требованиям. А цифры говорят, что число экскурсантов из года в год растет. Появляются и новые туристские экскурсионные маршруты. Естественно нам нужны профессиональные экскурсоводы. Ведь зачастую единственный представитель Абхазии, с которым общается однодневный экскурсант из России, – это гид. И он, таким образом, является лицом нашей республики, – отметил Астамур Ахба, как и другие участники пресс-конференции.

С этого года, по словам Ахба, экскурсовод должен выходить на работу с нагрудным знаком, на котором будет его идентификационный номер, и с путевым листом от турфирмы. При отсутствии знака или же документа он будет оштрафован специальной выездной комиссией.

Журналистов интересовали размеры штрафа. Как сказал замминистра по курорту и туризму, сейчас он составляет 1 800 рублей, но министерство намерено повысить его до 30 000 рублей.

Как рассказала Кристина Лакербая, на курсах для экскурсоводов изучаются шесть дисциплин, среди которых – психология, риторика и оказание доврачебной медицинской помощи.

– Гид должен уметь общаться с людьми, разрешать конфликтные ситуации, излагать свои мысли красиво и грамотно, а также уметь оказывать первую медицинскую помощь, поскольку во время экскурсии могут произойти любые неприятные неожиданности, – уточнила она.

Курс состоит из 280 часов теории с шестью практическими выездами на маршруты. По словам К.Лакербая, с этого года все экскурсоводы будут делиться на три категории. Новички без категории обязаны проходить аттестацию раз в год. Чтобы получить вторую категорию, требуется три года работы при наличии высшего образования или пять лет – при его отсутствии. Вторая категория гидов аттестовывается раз в три года. А вот первая категория требует наличия высшего образования и три года работы со второй категорией. Самые опытные экскурсоводы будут подтверждать свою категорию раз в пять лет. А те экскурсоводы, которые проработали более 15 лет, будут удостаиваться знака «Почетный работник туризма Абхазии». Проходить аттестацию и проводить экскурсии можно с 16 лет.

Введение обязательной аттестации для экскурсоводов своевременно, считает Анна Калягина, но большинство уже работающих экскурсоводов этим курсам не рады.

– Экскурсоводы отреагировали отрицательно. Положительных отзывов практически нет. Мы обзванивали экскурсоводов, многие были возмущены. Но мы будем настаивать на прохождении курсов, на том, чтобы люди повышали свою квалификацию, – отметила она.

На пресс-конференции также рассказали, что стоимость самих курсов будет варьировать от пяти до восьми тысяч. Учебные заведения будут предоставлять рассрочку оплаты.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ