СНОВА СОЗДАН МУП «ГОРСВЕТ»

На заседании столичного Собрания депутаты проголосовали за создание МУП «Горсвет».

Заместитель главы Администрации города Сухума Леон Кварчия разъяснил необходимость создания учреждения: «В прошлом году мы объединили МУП «Горсвет» и МУП «СУЭС» для того, чтобы оптимизировать издержки и сэкономить бюджетные средства. Но практика показала, что эта реорганизация не удалась: зачастую средства, запланированные на обустройство уличного освещения, перенаправлялись на первоочередные дела МУП «СУЭС» – на ремонт линий электропередач, трансформаторных подстанций».

Л.Кварчия отметил, что штат МУП минимизирован и укомплектован таким образом, чтобы задачи выполнялись оперативно.

Депутаты городского Собрания единогласно проголосовали за создание МУП «Горсвет».

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс