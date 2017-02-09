ЕВГЕНИЙ ОЛЕЙНИКОВ: ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА ПЛАНИРУЕМ ЗАПУСТИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС

В рамках реализации соглашения о выдаче гражданам РФ, проживающим в РА, полисов обязательного медицинского страхования, состоялась рабочая встреча министра здравоохранения Андзора Гоова с руководителем проекта по созданию многофункционального высокотехнологичного медицинского комплекса в г. Сухуме Евгением Олейниковым.

Обсуждались технические и юридические вопросы, а также основные этапы реализации проекта. «Мы максимально пытаемся приблизить оказание медицинской помощи по этим полисам для граждан Абхазии и России», – сказал А.Гоов.

Евгений Олейников сообщил: «Это стратегическое решение – создать на территории республики высокотехнологичный медицинский комплекс, в котором могли бы оказывать медицинскую помощь народу Абхазии, чтобы пациенты не выезжали за границу. В нем планируется установить самое лучшее оборудование, начнут работать самые лучшие специалисты. На первом этапе будет создан Центр, в котором откроют четыре отделения: кардиохирургии, гемодиализа, лабораторное и репродуктивных технологий».

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс