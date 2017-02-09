СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

В Генпрокуратуре РА

В целях обеспечения эффективности прокурорского надзора и законности в период проведения избирательной кампании Генеральный прокурор Республики Абхазия Зураб Ачба дал указание органам прокуратуры на местах строго следить за соблюдением Закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия». В указанных целях распоряжением Генпрокурора создана специальная комиссия для надлежащего взаимодействия с Центральной избирательной комиссией и правоохранительными органами, оперативного анализа поступающей информации о состоянии законности, своевременного принятия мер прокурорского реагирования. Возглавляет комиссию заместитель Генпрокурора Эшсоу Какалия.

Генпрокурор Абхазии поручил подчиненным прокурорам, как в центральном аппарате, так и на местах, осуществлять постоянный надзор за исполнением законов на всех стадиях избирательной кампании и мерами прокурорского реагирования способствовать обеспечению свободного и добровольного участия граждан в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс