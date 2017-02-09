ГЕРОИ, ЗАЩИЩАВШИЕ КАВКАЗ, БУДУТ ДОСТОЙНО ПРЕДАНЫ ЗЕМЛЕ

Президент РА Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями министерств – обороны, здравоохранения, СГБ и других служб, главой своей Администрации Д. Аршба и Администрации Сухумского района Б. Авидзба. Обсуждали необходимость торжественного захоронения останков защитников Кавказа, обнаруженных в наши дни на подступах к Санчарскому перевалу. Р. Хаджимба провел это совещание, откликнувшись на инициативу мл. научного сотрудника АбИГИ им. Д. И. Гулиа Николая Медвенского и руководителя проекта «Горная Абхазия» Тенгиза Тарба.

Президент предоставил слово Н. Медвенскому, который и ввел присутствующих в курс дела. Ученый рассказал, что останки, пролежавшие в горах 74 года, были обнаружены туристами. Они выложили в интернет фотографии с места гибели бойцов Красной Армии. Н. Медвенский с группой единомышленников уже более пяти лет осуществляют историко-патриотические экспедиции по местам Боевой славы на перевалах Абхазии, он обратился к руководству РА, ведь чтобы организовать спуск останков советских воинов и торжественно предать их земле, необходимо участие государства

Участники совещания и мои коллеги-журналисты не могли скрыть эмоций, когда Н. Медвенский рассказал, как по двум найденным солдатским медальонам в Центральном архиве Министерства обороны РФ удалось установить, что на этом месте погибли бойцы из 66-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта – до 30 человек. Среди них были и абхазы Ахмет Ажиба, 1907 года рождения, Варлам Куция, 1910 года рождения. До этого момента семьи ничего о них не знали, воины считались пропавшими без вести.

Николай Медвенский показал всем большой фотографический портрет Ахмета Шерифовича Ажиба – перед отправкой на фронт он сфотографировался с женой Адиле Мемедовной Катиба (на снимке). Ученый подчеркнул: судя по тому, что рядом с останками воинов не удалось найти оружия и остатков обмундирования, есть все основания полагать, что эти останки могли стать предметом разграбления для «черных копателей». Когда именно это произошло, к сожалению, неизвестно.

На совещании развернулась дискуссия, мнения разделились. Одни предлагали идентифицировать найденные останки и при желании родственников передать их для захоронения, но большинство присутствующих склонялась к другому – похоронить защитников Кавказа неподалеку от места их гибели, в селе Псху Сухумского района.

Аргументы были такие: во-первых, воины сражались и пали вместе, а значит, и лежать должны тоже вместе как братья. Во-вторых, пока не удалось обнаружить родственников подавляющего большинства погибших бойцов. В-третьих, останки павших Героев уже свыше 74 лет лежат не похороненные среди камней и скал, а значит, затягивать и медлить нельзя. В-четвертых, в текущем году исполняется 75 лет с момента гибели бойцов, поэтому их упокоение станет лучшим выражением дани памяти тех, кто ценой своей жизни защитил мир от фашистской чумы.

– Именно так будет по-человечески, – уверенно сказал Президент Абхазии, – мы решим все вопросы и предадим останки земле. Сделаем все, чтобы память о людях, которые защищали страну, – а мы жили в этой стране, – сохранилась для будущих поколений.

Тут же на совещании была создана рабочая группа, которой предстоит разработать план осуществления этой непростой, но очень важной и ответственной миссии. В рабочую группу вошли все присутствующие на совещании.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА