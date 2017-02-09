ОЧЕРЕДНЫЕ ПРОВЕРКИ НАШЕЙ ЗРЕЛОСТИ

Размышления в предвыборный период

Приближаются выборы в Народное Собрание – Парламент РА. Такой активности при изъявлении желания стать депутатом за послевоенный период в Абхазии еще не было. В каком-то смысле то, что список будущих народных избранников большой, хорошо – есть из кого выбирать. За два десятка лет наш избиратель научился разбираться в личностях будущих парламентариев, анализировать их опыт, обещания, программы, степень подготовленности к работе в таком важном государственном органе.

Бесспорно, время требует свое, и то, что молодежь устремилась в законодательный орган страны, можно только приветствовать. Но надо учесть, что одной молодой энергичности здесь недостаточно. Степенность, вдумчивость, взвешенность проявляются, несомненно, у той категории народных избранников, которые обладают достаточным жизненным, трудовым опытом и знаниями, необходимыми при выработке и принятии законов развития государства. Кандидаты, обладающие такими знаниями, опытом и качествами должны стать основой нового депутатского корпуса Народного Собрания РА.

Выборы, по всей видимости, будут сложные. Остроту добавило участие в них экс-президента РА Александра Анкваб. Если рассуждать логически, он не должен был этого делать, прекрасно понимая, какое это вызовет напряжение в обществе. После всех мероприятий, организованных нынешней оппозицией, – митингов, подготовки к референдуму, штурма здания МВД, декабрьского схода на театральной площади и т.д., народ Абхазии жаждал одного – не допустить кровопролития, дальнейшего раздора, сохранить спокойствие в обществе и достоинство Республики Абхазия.

Руководители страны и оппозиции поняли волю народа и нашли выход. В полном смысле слова у людей отлегло от сердца. Но ненадолго.

Опытный политик и человек аналитического ума А.Анкваб не мог не знать, чем занимается нынешняя оппозиция в Абхазии. В обществе не сомневаются – он ею руководит. Знал он и то, что его участие в парламентских выборах создаст сложную ситуацию. Возникает вопрос: опять закидываются проверочные шары для нынешней власти, которой экс-президент и его сторонники «ни за что не дадут доработать до 2019 года и не простят 2014 год»?

Парламентские выборы – это политический момент, когда оппоненты власти могут отыграться «за все», вновь взбудоражить народ, разделить его на группы, создать ситуацию, когда «невзначай» может произойти провокация, напрямую ведущая к столкновению между людьми. Ведь выборы можно проиграть или попросту сорвать их. Главное – будет достигнута цель: всю вину можно возложить на нынешнюю власть и тем самым не давать ей стабильное поле для деятельности.

Если бы А.Анкваб приезжал в Абхазию просто как гражданин или занимался бы здесь бизнесом, такого ажиотажа не было бы. Кстати, почему после 2014 года он не делал этого? Но он решил вновь заняться политикой по просьбе друзей в республике, которой он руководил как Премьер-министр, Вице-президент, Президент.

У каждого свой стиль работы. За это время народ увидел и узнал, как работает этот чиновник. Было построено много объектов первой необходимости, отремонтированы разрушенные здания и т.д. Но, надо отметить, что на обильные российские деньги строить легко. Надо только уметь распределять. А это может сделать любой достойный чиновник из правительства, отвечающий за ту или иную сферу деятельности. Но почему-то все деньги были сосредоточены в одних руках, у первого лица. На деньги из собственного бюджета у нас большие строительные работы почему-то не получались. Но в обществе прекрасно понимали и знали, что приближенные к Президенту получали хорошие суммы денег на решение собственных или государственных интересов. Перепадало что-то по понедельникам и населению.

Идя в депутаты, А.Анкваб стиль деятельности, наработанный годами, менять не будет, а значит, не собирается быть простым депутатом. В политике человек, который знает, как руководить единолично людьми, и цели ставит более высокие.

В обществе сегодня нет понимания тех людей, которые просят и выдвигают А.Анкваб в депутаты. С одной стороны, это наши сограждане, многие из них заслуженные и уважаемые люди. Простой анализ показывает, что большая часть из них пользовалась покровительством Анкваб, принимала его помощь и в какой-то степени стала зависеть от него. И «обязанность» помочь ему возвратиться в политическую жизнь республики стала преподноситься как главный аргумент возрождения и укрепления Абхазии, объединения народа и т.д.

Хуже всего, что отдельные люди, которые хотят быть вновь обласканными, забывают некоторые страницы нашего недавнего развития, которые не лучшим образом складывались для пользы народа и страны.

В 1992 году Грузия готовилась к войне с Абхазией, получив после развала СССР большое количество оружия из ЗАКВО.

Будучи министром ВД РА А.Анкваб изымает охотничьи ружья у нашего населения преимущественно у лиц абхазской национальности и передает посписочно на «хранение» местным грузинским работникам правоохранительных органов. Потом по этим спискам грузинские гвардейцы ходили в Сухуме по домам абхазов, русских, армян и «выпытывали у них признания»: на кого работают, где прячут оружие, а заодно и грабили их дома.

Лица грузинской национальности, проживающие в Сухуме во время войны, надеялись на ее скорейшее завершение, так как говорили, что у абхазов нет оружия, что скоро Ардзинба уберут и будет мир в едином государстве. При этом называлось одно имя, которое сможет остановить войну – «разъединить братьев», это имя – Александр Анкваб.

После 2011 года на р.Ингур были построены несколько дополнительных переходов для удобства местных жителей в их общении с соседней Грузией. Чиновники заверили их, что в дальнейшем будет еще лучше.

Уже в 2013 году выявилось, что гражданам Грузии (были и такие), проживающим в Галском и других районах Восточной Абхазии, было выдано более 20 тысяч паспортов Республики Абхазия. Дальнейшую закладку мины замедленного действия для нашей страны прервали секретарь и работники Совбеза РА. Президент их за это просто уволил, чтобы не мешали. Но с народом так не получилось. Люди собрались 27 мая 2014 года на площади у Администрации Президента. Всем стало понятно, что Абхазия стоит у опасной черты противостояния. Ответственные работники, руководители государственных структур, различных организаций делали все, чтобы не произошло столкновения между соотечественниками. На требование дать разъяснение по вопросам незаконной паспортизации, по другим действиям тогдашнего руководства Президент, Верховный Главнокомандующий РА А.Анкваб спешно покинул свой пост и скрылся на территории другого государства. Такой вариант ухода не нов. Его использовали и другие президенты в Европе, Африке и на Востоке. Но, как правило они в большую политику в своих странах не возвращались. Поэтому трудно понять желание наших людей, которые хотят возврата бывших чиновников уже в который раз.

Трудно делать прогнозы. Но очевидно одно: многочисленность претендентов на депутатские места в Парламенте РА будет просчитываться и учитываться теми, кто надеется на получение подавляющего количества мандатов теми, кто недоволен властью. Когда станет ясно, что этот вариант проходит, а он может получиться при большом вбрасывании денег, Александр Анкваб вступит в игру. Если у него появятся сомнения, он в выборах участвовать не будет. Проигрывать он не любит.

Наш электорат научился за столько раз проведения избирательных кампаний различного типа отличать белое от черного. Да и достойные граждане, кандидаты в депутаты могут объединяться в предвыборный период по взглядам, убеждениям, цель которых – сохранение и развитие Республики Абхазия.

Сегодня из-за пределов республики идет зондаж реакции на вброс в общество новости: «Анкваб идет в депутаты». Отслеживаются каждое высказывание, реакция, заявление...

Первое в новом году, что мы получили после недолгого декабрьского затишья, – это новое разделение людей, нервозность и переживания.

В такой обстановке не замечается, что за два минувших года наша страна выплатила собственными деньгами все долги и кредиты, оставшиеся нам в наследство от прежних руководителей; что получение и расходование российских денег под конкретные проекты стало намного более открытым, адресным; малый и средний бизнес более контролируемым; собственный бюджет пополняется и растет в отличие от пятилетней давности.

Все это говорит о том, что государство действительно может стать независимым. Не об этом ли мы всегда мечтали?

И в заключение. Когда теряешь «хлебные» места и переходишь в состояние обиженного, всегда хочется «насолить». Способность подняться над своими амбициями – вот истинное понимание собственного желания принести пользу стране и народу.

Поэтому есть уверенность, что избиратель проявит мудрость и не будет депутатов «устраивать на работу в Парламент». Он изберет тех граждан, которые принесут стабильность, благополучие всему народу Абхазии, а себе – в последнюю очередь.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА