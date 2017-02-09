ГЛАВА ЦИК – О ТРАДИЦИЯХ И ИНИЦИАТИВАХ

В Общественной палате РА

Гостем Общественной палате РА на этот раз был председатель Центральной избирательной комиссии РА Тамаз Гогия. И хотя в этой роли он выступает впервые, на вопросы членов ОП – а вопросов было много и все злободневные – он отвечал уверенно.

В числе первых был задан вопрос о поправке в Закон о выборах в Народное Собрание – Парламент РА, в которой говорится о необходимости предоставить медицинскую справку и юридические свидетельства, что кандидат не страдает алкогольной и наркотической зависимостью, затяжными психическими расстройствами, не имеет судимостей. За это изменение действующий состав депутатского корпуса проголосовал под занавес прошлого года, 12.12.16 г. Члены Общественной палаты выразили беспокойство – отработан ли механизм, позволяющий убедиться, что справка подлинная и сведения, представленные в ней, точные, никоим образом не сфальсифицированные.

Глава ЦИК подчеркнул, что Комиссия – при возникновении сомнений в подлинности того или иного документа – уполномочена назначить экспертизу вплоть до почерковедческой, привлечь к сотрудничеству различные службы и при обнаружении нарушений обратиться в суд, задействовать другие предусмотренные законом рычаги.

Председатель ЦИК заверил собравшихся, что для Центральной избирательной комиссии в первую очередь важно, чтобы предусмотренные меры позволяли осуществить все, на что рассчитывали и государство, и электорат. Так что в ЦИК уже обсудили этот вопрос с представителями Министерства здравоохранения, – обсудили все нормы, которые должны иметь место в таких случаях, постарались учесть все возможные нюансы. Было проведено совещание и по линии МВД, детали проговорены с представителями штаба МВД, а также Верховного суда: даже если у человека, предполагающего баллотироваться в Парламент, была давняя погашенная судимость, ЦИК должен быть извещен и об этом.

Опытный член ОП Надежда Венедиктова спросила, как осуществляется проверка списков избирателей по округам и участкам. На одном из участков в городе Сухуме при уточнении списков было обнаружено 30 умерших и выбывших.

Н.Венедиктова привела мнение министра юстиции Марины Пилия, которая сказала, что уточнять списки было бы легче при наличии электронной информационной базы с именами и адресами всех жителей Абхазии.

– Пока такой базы у нас нет, и мы имеем дело с живыми людьми. Люди рождаются, умирают, переезжают, взрослеют, получают паспорта, а вместе с паспортом в 18 лет человек получает право голосовать, – разъяснил Т. Гогия. – Потому-то законом и предусмотрены дополнительные списки, формирование которых продолжается вплоть до самого дня голосования. И процесс этот под строгим контролем.

Член ОП Лиана Кварчелия задала главе ЦИК сразу несколько вопросов, которые очень интересуют избирателей: насколько обновлены на этот раз окружные и участковые комиссии, проводит ли ЦИК инструктаж с членами комиссий, как при таком беспрецедентном количестве кандидатов планируется распределить эфирное время на телевидении и будут ли проверены и предоставлены электорату декларации о доходах кандидатов?

Т. Гогия ответил, что в окружных избирательных комиссиях 70 % – это люди, прошедшие не одни выборы, большинство из них с высшим образованием – из числа врачей, педагогов, работников культуры. К тому же все они с активной гражданской позицией. Что же касается инструктажа, то план-график его проведения по районам и округам уже утвержден, а в качестве письменной инструкции составлен так называемый рабочий блокнот – документ, который будет у членов комиссии под рукой.

Он составлен с учетом опыта прежних выборов и внесенных в законодательство поправок.

Касаясь второго вопроса, глава ЦИК заверил, что совещание с руководством АГТРК проведено и в данный момент уточняется – сколько времени эфира каждый кандидат получит безвозмездно. Забегая вперед, замечу, что член ОП, глава телеканала «АБАЗА-ТВ» Руслан Хашиг, не так давно избранный председателем Союза журналистов Абхазии, сказал, что будет организована встреча ЦИК с руководителями отечественных СМИ. Что же касается частных СМИ, к числу которых относится и «АБАЗА-ТВ», они тоже должны предоставить всем равные условия, хотя все проекты, которые будут реализовываться ими в ходе предвыборной кампании, будут платными.

На третий вопрос Лианы Кварчелия по поводу деклараций о доходах Т. Гогия также ответил утвердительно: проверяться и перепроверяться будут.

Вопрос Отара Лакрба – «допускается ли агитация до регистрации?» и ответ главы ЦИК – меня лично побудили взглянуть на ситуацию под новым углом. Агитация как «за», так и «против» не является агитацией, пока кандидат не зарегистрирован.

– Мы можем называть это популяризацией, – заметил Т. Гогия и добавил: – Нормы по агитации и их нарушению определяет ЦИК, но если это влияет на ход голосования, если оскорбляет честь и достоинство другого кандидата, то ЦИК передает эти дела в суд или прокуратуру.

Т. Гогия рассказал, что по закону каждый кандидат сможет создать предвыборный фонд, на счет которого физические и юридические лица РА смогут переводить средства, а вот иностранные граждане таким образом помочь своему другу не смогут. Средства на счету Фонда не должны превышать 600 тысяч рублей. Государственное финансирование предвыборной кампании кандидатов государством не предусматривается.

Спрашивали члены ОП также о мере готовности округов и участков, утверждена ли сумма, выделенная государством на проведение выборов. Прозвучали тревожные сообщения, что некоторые претенденты уже работают со своим электоратом и, по имеющимся сведениям, допускают нарушения, включая откровенный подкуп избирателей.

По словам Т. Гогия, точная сумма государственных расходов на выборы будет названа позже, но она не превысит 15 млн рублей – и это при наличии большого числа претендентов на депутатские кресла – предполагается проведение в большинстве округов второго тура.

К особо важной информации из сказанного главой ЦИК лично я отношу то, что голосование будет осуществляться по паспортам гражданина Республики Абхазия как нового, так и старого образца (в связи с этим до 5 апреля официально продлено действие паспортов гражданина Республики Абхазия, срок действия которых истек). Отметки в паспортах при выдаче бюллетеня для голосования ставиться не будут, а вот практика маркировки пальца как способ исключить случаи повторного голосования по-прежнему в силе.

Прозвучал вопрос о роли наблюдателей на выборах: нет ли изменений относительно их в инструкции? А председатель ОП Нателла Акаба заметила, что почти на всех ранее проходивших в Абхазии выборах представители ОП выступали в роли независимых наблюдателей, мандат которых предусматривал наблюдение за ходом выборов в целом.

Члены ОП выразили надежду, что несмотря на накал страстей выборы удастся провести достойно. И еще: из числа членов ОП пять человек зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Народного собрания – Парламента РА. Это Илья Гуния, Абессалом Кварчия, Роман Качарава, Рауль Лолуа и Алхас Хварцкия.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА