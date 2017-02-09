Занимались запрещенным промыслом

Служба государственной безопасности и Государственный комитет по экологии и охране природы Абхазии на днях провели совместный рейд по проверке рыболовецких судов, осуществляющих промысел в территориальном море Абхазии (район Гагра – Пицунда).

В результате проведенных контрольно-проверочных мероприятий выявлены турецкие суда «Акерко-1» и «Бафрали-3», осуществляющие добычу водных биоресурсов в районе, закрытом для промысла.

Капитан рыболовецкого судна «Акерко-1» получил предупреждение, а в отношении рыболовецкого судна «Бафрали-3» принято решение о приостановке промысла до окончания проведения Госкомитетом по экологии и охране природы Абхазии разбирательства.

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс