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09.02.2017
Номер: 14
Выпуск: 3475
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
В АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ
Несколько важных решений было принято 8 февраля на заседании президиума Академии наук Абхазии. Главное – определена дата проведения общего собрания Академии наук. Оно назначено на 28 марта.
Еще одно важное событие – обновлен состав Археологической комиссии АНА. Теперь в нее вошел заместитель министра культуры и историко-культурного наследия РА, глава департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кобахия.
Были рассмотрены и другие вопросы.
Соб.инф.
Номер: 14
Выпуск: 3475
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.