В АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ

Несколько важных решений было принято 8 февраля на заседании президиума Академии наук Абхазии. Главное – определена дата проведения общего собрания Академии наук. Оно назначено на 28 марта.

Еще одно важное событие – обновлен состав Археологической комиссии АНА. Теперь в нее вошел заместитель министра культуры и историко-культурного наследия РА, глава департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кобахия.

Были рассмотрены и другие вопросы.

Соб.инф.

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.