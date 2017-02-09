Абхазская делегация в Москве

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба находится с рабочим визитом в Москве.

В рамках визита запланирована встреча с президентом союза предпринимателей «Деловая Россия» Алексеем Репиком и совещание в Администрации Президента Российской Федерации на тему реализации программы кредитования среднего и крупного бизнеса в рамках взаимодействия с ООО «Инвестиционное агентство» г. Москва.

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс