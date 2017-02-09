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09.02.2017
Номер: 14
Выпуск: 3475
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
Абхазская делегация в Москве
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба находится с рабочим визитом в Москве.
В рамках визита запланирована встреча с президентом союза предпринимателей «Деловая Россия» Алексеем Репиком и совещание в Администрации Президента Российской Федерации на тему реализации программы кредитования среднего и крупного бизнеса в рамках взаимодействия с ООО «Инвестиционное агентство» г. Москва.
Номер: 14
Выпуск: 3475
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс