Решение Координационного Совета Казачьих Общин и Представительств в Абхазии

Мы, представители и атаманы, входящие в Координационный совет казачьих общин и представительств в Абхазии, выражая крайнюю обеспокоенность происходящими в ДНР событиями, заявляем:

Властям Украины немедленно прекратить военные действия, в противном случае мы оставляем за собой право оказать помощь и содействие ДНР, в том числе участием добровольцев в освободительной борьбе по защите мирного населения, если это будет необходимо братской ДНР.

Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, полковник В.Н.Мироненко;

председатель КНОД в Абхазии, полковник В.А.Миненков;

представитель Союза казаков Абхазии и казаков-ветеранов в городе Ростов, полковник Ю.А. Зинченко;

представитель Терского казачьего войска в Абхазии, казачий генерал С.С. Габния;

зам. представителя казаков Абхазии в ДНР, сотник М.А. Захарцев.

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: политикаАвтор: Координационный Совет Казачьих Общин