РУСТАМ МАРХОЛИЯ – НАЧАЛЬНИК УВД г. СУХУМА

На заседании Сухумского городского Собрания была утверждена кандидатура Рустама Мархолия на должность начальника Управления внутренних дел города Сухума.

Представляя его кандидатуру, заместитель главы Администрации Леон Кварчия отметил: «Могу охарактеризовать его как дисциплинированного, ответственного руководителя, с которым у Администрации города Сухума налажено эффективное взаимодействие по всем возникающим вопросам. Могу сказать, что он оперативно решает задачи, которые ставятся перед ним».

Председатель городского Собрания Константин Пилия подчеркнул, что Рустам Мархолия более 17 лет проработал в органах внутренних дел.

Отвечая на вопросы депутатов, Р. Мархолия отметил, что «в УВД не хватает сотрудников, а в городе большой объем работы. Тем не менее, криминогенная ситуация улучшилась, повысилась раскрываемость преступлений. В самом УВД налажена дисциплина. Сегодня мы уже готовимся к предстоящим выборам, чтобы народ смог спокойно проголосовать», – сказал Р.Мархолия.

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс