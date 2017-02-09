Главная
ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ – ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия с 21 января по сегодняшний день зарегистрировано 135 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и 4 политические партии: «Айнар», «Амцахара», «Народный фронт за справедливость и развитие» и «Форум народного единства Абхазии».
Список граждан Республики Абхазия, выдвинутых инициативными группами и политическими партиями, зарегистрирован в ЦИК Республики Абхазия.
* * *
РПП «Форум народного единства Абхазии» выдвинула семь кандидатов в депутаты Парламента РА: Валерия Кварчия; Аполлона Гургулиа; Тайфуна Ардзинба; Илью Гуния; Кана Кварчия; Ахру Абухба; Темура Гулия.
* * *
ПП «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» выдвинула трех кандидатов в депутаты Парламента РА: Илью Шадания; Беслана Камкия; Лашу Сакания.
Номер: 14
Выпуск: 3475
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс