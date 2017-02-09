ВЫБОРЫ В НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ – ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия с 21 января по сегодняшний день зарегистрировано 135 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и 4 политические партии: «Айнар», «Амцахара», «Народный фронт за справедливость и развитие» и «Форум народного единства Абхазии».

Список граждан Республики Абхазия, выдвинутых инициативными группами и политическими партиями, зарегистрирован в ЦИК Республики Абхазия.

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РПП «Форум народного единства Абхазии» выдвинула семь кандидатов в депутаты Парламента РА: Валерия Кварчия; Аполлона Гургулиа; Тайфуна Ардзинба; Илью Гуния; Кана Кварчия; Ахру Абухба; Темура Гулия.

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ПП «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» выдвинула трех кандидатов в депутаты Парламента РА: Илью Шадания; Беслана Камкия; Лашу Сакания.

Номер: 14Выпуск: 3475Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс