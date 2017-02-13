БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА СТАТЬ НОРМОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ

Руководство Торгово-промышленной палаты РА продолжает благотворительную акцию по оказанию помощи нуждающимся.

Напомним, что в канун Нового года по инициативе президента ТПП Геннадия Гагулия сотрудники палаты посетили Сухумский дом-интернат для инвалидов и престарелых и преподнесли пожилым людям подарки.

С целью подарить детям праздник – создать для них атмосферу волшебства и вернуть в них веру в то, что мечты сбываются, ТПП организовала поездку в Сухум для 40 детишек из Ткуарчала. Была организована насыщенная праздничная программа, которая закончилась раздачей подарков. На сей раз руководством ТПП было принято решение посетить город-герой Ткуарчал. Сегодня его зачастую называют городом-призраком. После Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 гг. большая часть Ткуарчала была разрушена и из-за отсутствия средств до сих пор не восстановлена. Да и весь район считается депрессивным и нуждается во внимании и помощи.

Исходя из этих фактов, 10 февраля делегация Торгово-промышленной палаты во главе с советником президента ТПП РА Тамилой Мерцхулава привезла в Ткуарчал 2,5 тонны продуктов питания первой необходимости – муку, гречку, сахар, макароны, масло, фасоль.

В актовом зале средней школы №1 имени Киршала Чачхалия в присутствии заместителя главы Администрации города Валерия Квициния, заведующей роно Мананы Аршба и директора школы Ларисы Исмелия сотрудники ТПП передали продукты малообеспеченным семьям, дети которых обучаются в разных школах Ткуарчала. В общей сложности помощь получила 41 семья. Кроме того, детям раздали фотографии с предновогоднего праздника в Сухуме, в котором они принимали участие.

– Торгово-промышленная палата всегда будет помогать тем, кто нуждается. Оказание благотворительной помощи является для ТПП одним из приоритетных направлений деятельности. При этом мы хотим обратить внимание предпринимателей Абхазии на необходимость делать добрые дела. На наш взгляд, благотворительность должна стать нормой жизни для всех, – отметила Тамила Мерцхулава.

Она подчеркнула, что ТПП РА в меру своих возможностей и впредь планирует проводить благотворительные акции.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба ТПП РА