ЗЕМЛЕ УГРОЖАЕТ ИНВЕРСИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

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Магнитное поле Земли, защищающее планету от солнечных лучей, может измениться.

Исследование о предстоящем событии британские специалисты опубликовали в издании «The Conversation»

Геофизики считают, что магнитное поле Земли будет постепенно ослабевать, в результате чего образуются несколько полюсов, в том числе и на экваторе. Это приведет к масштабной катастрофе.

По мнению ученых, Земля уже переживала подобные процессы. Магнитное поле нашей планеты не постоянно. Местами менялись Северный и Южный полюса. Происходит это примерно раз в миллион лет, но точно определить периодичность невозможно.

Инверсия магнитного поля ослабит защитные функции планеты. Уровень радиации повысится, станет невозможной работа спутников, авиации, наземных электрических систем. О влиянии этого процесса на людей и животных ученые говорят с опаской, поскольку человечество еще не переживало ничего подобного. Ученые подсчитали, что следующая инверсия магнитного поля произойдет в течение двух тысяч лет.

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: обществоАвтор: (Из российских газет)