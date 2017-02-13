АПОЛЛОН ШИНКУБА: «В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ ЕСТЬ ОПАСНЫЕ ВРАГИ, ОНИ СОЗНАТЕЛЬНО БУДОРАЖАТ НАРОД»

Точка зрения

Аполлон Естатович Шинкуба – Герой Абхазии, родился в 1946 году в селе Тхине Очамчырского района. Служил в рядах Советской армии в Каспийской флотилии. В 1975 году окончил филологический факультет Сухумского педагогического института. Кандидат исторических наук. В разные годы работал в Тхинской средней школе учителем, в Абхазском государственном музее – сотрудником по охране архитектурных памятников, был научным сотрудником отдела этнографии в АбНИИ им. Д. И. Гулиа и директором Культурно-спортивного центра «Абжуеизара» в селе Моква.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Был командиром Эшерского батальона Гумистинского фронта, начальником штаба Восточного и Гумистинского фронтов. Участвовал во всех крупных боевых операциях. Был четырежды ранен. После окончания войны служил заместителем начальника Управления Минобороны по работе с личным составом, заместителем начальника Генштаба и начальником Управления разведки МО РА. В 1998 году участвовал в майской операции в Галском районе, а в октябре 2001 г. – в антитеррористической операции в Кодорском ущелье в должности начальника штаба Северной группы войск. Награждён орденом Султана Сосналиева.

А.Шинкуба работал исполнительным директором Культурного центра «Абаза», председателем Госкомитета по репатриации РА, зампредседателя ГК «Абхазтоп». Уволился в запас в звании полковника. Член партии ФНЕА.

Герой Абхазии Аполлон Шинкуба возглавил Совет старейшин Республики Абхазия в июле прошлого года. Эта общественная организация в Абхазии существует давно, но официальное решение о её создании было утверждено в августе 1993 года специальным Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия. Целью этого органа является содействие органам исполнительной власти всех уровней, воспитание патриотизма у молодежи, разрешение возникающих межэтнических, межродовых, межличностных конфликтов. Именно этой деятельностью и занимается Аполлон Шинкуба, который сегодня говорит о проблемах в общественно-политической жизни Абхазии, предвыборной кампании в Парламент страны, беседуя с корреспондентом «РА».

– Аполлон Естатович, какова сегодня роль традиционного института старейшин в Абхазии?

– Я не сразу согласился возглавить такую серьёзную организацию, потому что это – большая ответственность. Совет старейшин – организация, которая необходима нам для консолидации нашего общества. Совет всегда имел своё слово перед руководством страны, люди прислушивались к его мнению. Поэтому в этой организации должны работать мудрые люди, с большим жизненным опытом, с безукоризненной репутацией в обществе. Они должны быть примером в труде, быту, на войне, чтобы на них могли равняться граждане. Возрастной ценз членов Совета – не менее 70 лет.

В задачи Совета старейшин входит учение, распространение, пропаганда прогрессивных морально-этических норм народов Абхазии, национальных традиций, обычаев и искоренение чуждых абхазскому духу явлений. Эта организация принимает активное участие в законодательной деятельности: она вносит свои предложения в ходе обсуждения в Парламенте закона о языке, выступает активным сторонником восстановления исторической топонимики. В постсоветские годы Совет старейшин Абхазии был вынужден уделять первостепенное внимание решению конфликтов между различными абхазскими фамилиями, беспокоили старейшин и рост влияния в обществе криминалитета, утрата молодежью нравственных основ. Эти негативные процессы в современном абхазском обществе во многом объясняются произошедшими после распада СССР социальными изменениями. В прошлом абхазы воспитывались трудом. Сейчас это нарушено, изменился их образ жизни, повсюду люди занимаются торговлей. Молодёжь оторвана от земли, труда. Утрачивается постепенно и моральный кодекс чести – Апсуара. Именно это и привело к тому, что деньги стали властвовать над людьми. Старейшины до сих пор наибольшее влияние оказывают на людей в сельских районах Абхазии. И так было на протяжении многих веков. Именно сельская глубинка выступала хранителем национального духа, традиций и культуры абхазов. В ходе грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. традиционные институты во многом обусловили этническую сплоченность, способствовали мобилизации людского потенциала абхазов на ведение боевых действий, что в значительной мере предопределило их исход. Однако произошедший затем массовый переезд населения в города лишил абхазов их прежнего надежного «сельского тыла», что стало неблагоприятным фактором для их этнического выживания.

– Удастся ли новым поколениям абхазов противостоять вызовам глобализации и ассимиляционным процессам, сумеют ли они сохранить язык, культуру и традиции своих предков?

– Это просто необходимо сделать, иначе без языка, культуры и традиций наш народ просто исчезнет. Поэтому основной задачей для всего нашего общества, политических и общественных организаций является сохранение наших традиционных ценностей.

– Аполлон Естатович, так как Совет старейшин не стоит в стороне от предстоящих парламентских выборов, прокомментируйте, пожалуйста, ажиотаж вокруг них.

– На мой взгляд, хорошо, что наши граждане проявляют свою активность в общественно-политической жизни страны. Но меня волнует другой вопрос – о том, кто хочет баллотироваться в главный законодательный орган страны. Наша республика небольшая, все друг друга знают, если не по фамилиям, то визуально. Меня настораживает тот факт, что идут баллотироваться люди, которые не имеют даже общего представления о законодательстве и Парламенте, не имеющие никакой программы. Парламент – основа основ нашего государства, которому подчиняются вся исполнительная власть, Генпрокуратура, и даже Президент считается с ним. Поэтому к выбору депутатов нужно относиться тщательно и осторожно. В советские времена нас никто не спрашивал, кого выбирать. За нас всё решала Коммунистическая партия. А сегодня, когда мы стали демократической страной, мы должны строго следовать её основам и принципам. Абхазское общество всегда было демократичным. Особую ответственность несёт всегда избиратель. Однако не всегда наши кандидаты в депутаты и избиратели ведут себя достойно. Во время избирательной кампании одни начинают ремонтировать дороги, мосты, раздавать сельчанам калоши, начиняя их 1000-рублёвыми купюрами, консервы. Другие берут это, продавая свою совесть. Нельзя же жить одним днём. Мы на пять лет вручаем депутатам свою собственную жизнь. Вот о чём должен думать избиратель. Некоторые идут в депутаты, чтобы сохранить своё благосостояние и за мандатом спрятать свои грязные дела. Почему депутат должен быть неприкосновенным, он – Господь Бог, что ли? Он в первую очередь должен быть прикосновенным. Перед законом должны быть все едины и должны отвечать за свои поступки. Что, мы вновь собираемся заброшенные колодцы заполнять трупами? Считаю также, что все кандидаты в депутаты должны пройти медицинское освидетельствование у наркологов и психиатров. Причём врачей нужно пригласить из России, чтобы была проведена независимая экспертиза. Вот тогда мы к чему-то придём.

– Какими ещё качествами должен обладать депутат Парламента, имея справку, что он не наркоман и психически уравновешен?

– Считаю, что обязательно должен учитываться возрастной ценз. Баллотироваться в депутаты должны граждане в возрасте не моложе 50 лет. Они должны быть образованными, специалистами высокого уровня, политически грамотными и подкованными, с незапятнанной репутацией. А не просто, как сегодня говорят, «хороший парень».

– Ваша точка зрения по поводу количественного состава Парламента.

– Я считаю, что 35 депутатов – вполне приемлемое количество. Некоторые политики сегодня предлагают Парламент сделать двухпалатным, ввести парламентское правление в стране. На мой взгляд, это самоубийство. Уверяю, что это приведёт к очередной конфронтации между депутатами. Кроме того, некоторые депутаты начали разделять общество по национальной принадлежности. Это может подвести к опасной черте. Те политики, которые говорят об абхазах как об элитной нации, оказывают медвежью услугу своему народу. Они сеют национальную рознь в обществе. У нас есть государственный язык, и не более. Просто все живущие в определённом государстве должны знать язык этого государства. Абхазия – двуязычное государство. И если мы не будем говорить на русском языке, России от этого хуже не будет. А нам? И спекулировать на этом никто не должен, особенно наши будущие законодатели. Именно они и должны знать обязательно абхазский язык. В Абхазии проживает более ста национальностей, и с этим надо считаться.

– Аполлон Естатович, есть ли у вас опасения, что эти выборы перерастут в очередной виток конфронтации?

– Мои опасения заключаются в том, что наши недруги, и внешние и внутренние, работают и днём, и ночью. Но простые граждане не замечают этого. В нашем государстве есть опасные враги, они сознательно будоражат народ. Они хотят присутствовать во всех сферах жизни нашей страны. А государство у нас хрупкое, но оно настоящее. Вот что опасно для нашей республики.

– Ваше мнение о последних криминальных происшествиях в Абхазии, которые переросли в национальную трагедию.

– Дай Бог, чтобы они, как вы сказали, были последними в нашем обществе. Противостояние между родами и фамилиями происходило и раньше. Не хочу быть третейским судьёй между этими фамилиями, но скажу, что корень зла надо искать в их генетике, наследственности. Я как этнограф слежу за этими событиями. Я встречался с представителями обоих родов, разговаривал с ними. Собрал Совет старейшин района, где обсуждались эти происшествия. Однако ситуация вышла из-под контроля. Правоохранительные органы делают всё возможное, и не надо им мешать. Сегодня необходимо осудить эти криминальные действия на должном уровне, наказать виновных, чтобы это было примером для других. Чтобы было неповадно другим заниматься такими неблаговидными делами. Если мы не будем следовать закону, то наше общество не состоится, оно будет деградировать, разлагаться. Мы стараемся обойти закон, пользуясь родоплеменными отношениями. Родители, руководители страны, района, города, села, детсада, школы, вуза и других организаций и учреждений должны быть примером для подрастающего поколения. Только тогда мы сможем создать здоровое общество в государстве. Недавно я разнял школьников в парке имени Курченко, которые сцепились в групповой драке. Я их пожурил. На второй день ко мне пришёл отец одного из них с претензиями, что его сына я оттаскал за уши якобы за то, что тот не поздоровался со мной. Конфликт был разрешён, но осадок остался. Наши граждане – это лицо нашего государства. У каждого есть своё мнение. Но все мы должны работать и трудиться на благо Абхазии, чтобы сделать нашу страну цивилизованным государством.

Беседу вела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ