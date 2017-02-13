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ПОЧЕМУ КИТЫ И ДЕЛЬФИНЫ ВЫБРАСЫВАЮТСЯ НА БЕРЕГ

Ученые долго не могли найти объяснение загадочным случаям выброса дельфинов и китов на берег. Сотни исследователей пытались разгадать загадочное поведение морских животных, но пока безуспешно.

Таких случаев было предостаточно. Чаще всего массовая гибель китов и дельфинов происходит на берегах Австралии, Новой Зеландии и Соединенных Штатов Америки.

Ученые все больше склоняются к тому, что объяснение скрывается в магнитных бурях. По версии ученых, высокая активность Солнца приводит к неожиданным приливам и штормам, которые дезориентируют китообразных.

В настоящее время создается группа специалистов, которые попытаются найти доказательства этой версии. Ученые считают, что эта работа позволит сохранить морских животных-гигантов от гибели.

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: обществоАвтор: (Из российских газет)