ПРОГРАММА «ООН-ЖЕНЩИНЫ» ПОЯВИТСЯ В АБХАЗИИ

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц принял постоянного координатора ООН Нилса Скотта.

Открывая встречу, он выразил готовность к обсуждению дальнейшего развития программ ООН, которые реализовываются на территории Абхазии.

Постоянный координатор ООН Нилс Скотт поблагодарил главу Правительства за оказанную поддержку в строительстве одной из девяти ярмарок сельхозпроизводителей на территории республики, а также продемонстрировал фотографии строительных работ на объектах. «На данный момент на территории Абхазии работают три программы ООН. И предполагается, что при вашей поддержке скоро будет работать программа «ООН-Женщины», – сказал Скотт.

По словам Нилса Скотта, организации ООН работают по нескольким направлениям, таких как образование и здравоохранение, а также содействуют экономическому развитию страны.

Премьер-министр пояснил координатору ООН вопрос, связанный с закрытием пропускного пункта Набакия. «Решение не принято спонтанно, мы к нему готовились. Для того, чтобы закрыть этот пункт, нами была проведена огромная работа, было восстановлено дорожное полотно, порядка 30 километров. На эти работы выделено из бюджета более 150 миллионов рублей. Приобретен соответствующий транспорт для доставки людей на пункты пропуска. На основном пункте пропуска появятся дополнительные кабины досмотра», – проинформировал Беслан Барциц.

Нилс Скотт отметил, что нисколько не сомневается в том, что вопросы безопасности важны для Абхазии.

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс