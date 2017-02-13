Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон РА «Об оценочной деятельности»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 3 июля 2008 года, № 2104-c-IV «Об оценочной деятельности» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2009, № 37, ст. 102; 2009, № 39, ст. 38; 2012, № 42, ст. 111) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 18 слова «законодательством Республики Абхазия о лицензировании отдельных видов деятельности» заменить словами «положением, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Абхазия»;

2) статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Лицензирование оценочной деятельности

1. Порядок лицензирования оценочной деятельности определяется положением, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Абхазия.

2. Лицензия на осуществление оценочной деятельности выдается сроком на 3 года.

3. За выдачу, переоформление и выдачу дубликата лицензии на осуществление оценочной деятельности взимается государственная пошлина в размере и порядке, установленных Законом Республики Абхазия «О государственной пошлине.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 18 января 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

24 января 2017 года,

№ 4350-с-V

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия