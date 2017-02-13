Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в некоторые законодательные акты РА в сфере охраны Государственной границы Республики Абхазия

Статья 1

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях от 15 апреля 1994 года (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст. 86; 1998, № 8, ст. 105; 1998, № 9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, №18, ст. 12, ст. 18; 2007, №28, ст.116; 2007, №30, ст. 100; 2008, №33, ст.32, ст.72, ст. 117, ст.122; 2008, №37, ст.81; газета «Республика Абхазия», №52 (2280), 15-16 мая 2008 г.; №53 (2281), 17-18 мая 2008 г.; №80 (2248), 19-20 июля 2008 г.; №125 (2293), 11-12 ноября 2008 г.; №7 (2318), 24-25 января 2009 г.; №8 (2319), 27-28 января 2009 г.; №31 (2342), 26-27 марта 2009 г.; №31 (2342), 26-27 марта 2009 г.; №75 (2386), 9-10 июля 2009 г.; №117 (2428), 22-23 октября 2009 г.; №10 (2611), 29-30 января 2011 г.; №72 (2673), 2-3 июля 2011 г.; №98 (2699), 3-4 сентября 2011 г.; № 92 (2837), 16-17 августа 2012 г.; № 40 (2930), 11-12 апреля 2013 г.; № 47 (2937), 27-28 апреля 2013 г.; Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 52, ст. 233, газета «Республика Абхазия», № 137 (3314), 6-7 декабря 2015 г.; №27 (3350), 15-16 марта 2016 г.; № 112 (3435), 27-28 октября 2016 г.; № 132 (3455), 14-15 декабря 2016 года) следующие изменения:

1) в статье 1737:

– абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

«1. Неуплата административного штрафа в сроки, предусмотренные Кодексом Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, – »;

– в части 3 Примечания слова «в статье 119» заменить словами «в статьях 119,190, 1901» и далее по тексту;

2) в статье 190:

– абзац второй изложить в следующей редакции:

– «влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.»;

– дополнить частями 2 и 3 следующего содержания:

«Неуплата штрафа, предусмотренного частью 1 настоящей статьи в сроки, предусмотренные Кодексом Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, – влечет наложение административного ареста сроком на пятнадцать суток.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в течение одного года, – влечет наложение административного ареста сроком на пятнадцать суток.»;

3) в статье 1901:

– абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

«влекут наложение штрафа на граждан в размере от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда, а на должностных лиц – от ста до ста двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета, являвшегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, либо без конфискации таких предметов.»;

– после части 1 дополнить частью 2 следующего содержания:

«Неуплата штрафа, предусмотренного частью 1 настоящей статьи в сроки, предусмотренные Кодексом Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, – влечет наложение административного ареста сроком на пятнадцать суток.»;

– части 2 и 3 считать соответственно частями 3 и 4;

– абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:

«влекут наложение штрафа на граждан в размере от ста до ста двадцати минимальных размеров оплаты труда или административный арест сроком на пятнадцать суток с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, а на должностных лиц – от ста двадцати до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения.»;

– абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:

«влекут наложение штрафа в размере от ста до ста двадцати минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за пределы Республики Абхазия.»;

4) статью 1902 изложить в следующей редакции:

«Статья 1902. Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия

Ведение в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия, абхазской части вод пограничных рек и иных водоемов промысловой, исследовательской и иной деятельности без разрешения (уведомления) Службы государственной безопасности Республики Абхазия или с разрешения (уведомления) Службы государственной безопасности Республики Абхазия, но в нарушение установленного порядка, – влечет наложение штрафа на граждан в размере от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц – от ста до ста двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, либо без конфискации такового предмета.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в течение одного года, – влечет наложение штрафа на граждан в размере от ста до ста двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, а на должностных лиц – от ста двадцати до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения.

Нарушения в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия, абхазской части вод пограничных рек и иных водоемов установленных правил учета, хранения, выхода из пунктов базирования и возвращения в пункты базирования, пребывания на водных объектах маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств), – влекут наложение штрафа на граждан в размере от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц – от ста двадцати до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.».

5) в статье 1903:

– абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

«влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда, а на должностных лиц – от ста двадцати до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.»;

– абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:

«влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за пределы Республики Абхазия или без такового.»;

6) дополнить главу 14 статьей 1904 следующего содержания:

«Статья 1904. Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Республики Абхазия

Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Республики Абхазия, – влечет наложение штрафа в размере от ста до ста двадцати минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.»;

7) абзац второй статьи 192 изложить в следующей редакции:

«влечет наложение штрафа на капитана от ста двадцати до ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.».

Статья 2

Внести в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях от 15 июня 2015 года, № 3789-с-V (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 50, ст. 181; газета «Республика Абхазия», № 27 (3350), 16-17 марта 2016 года) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«2. Судьи районных (городского) судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями: 411- 4112 , 421, 45, 461- 464, 50, 501, 853, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 941, 95, 96, 961, 97, 981, 109, частью 2 статьи 1161, частью 2 статьи 1162, частями 2, 3, 4 статьи 117, частями 2-7 статьи 119, 1191, 120, 1201, частями 2, 3 статьи 121, 123, 134-139, 1391, 142, 1461, 147, 1471, частью 2 статьи 149, 1531, 1533-1536, 154, 1581, 161, 162, 1642-1644, 166, 1661, 167, частью третьей статьи 171, 1721, 1722, 1724, 1726,1727, частью 2 статьи 17210, частью 1 статьи 17211, 173, 1733- 1739 , 174, 1741, 175, 1751, 176, частью 2 статьи 180, 181, 182, 183, 1831, частями 2 и 3 статьи 190, частями 1 и 2 статьи 1901, частями 1 и 2 статьи 1902, 1904, часть 2 статьи 193, 194, 197, 199, 1991-1996 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.»;

2) в статье 35 слова «статьями 190, 1901, 1902, 1903, 192» заменить словами «частью 1 статьи 190, частью 3 статьи 1901 , частью 3 статьи 1902, статьями 1903, 192» и далее по тексту;

3) в пункте 1 статьи 217 слова «статьей 190» заменить словами «частью 3 статьи 1901, частью 2 статьи 1903» и далее по тексту.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 18 января 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

24 января 2017 года,

№ 4353-с-V

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия