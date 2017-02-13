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13.02.2017
Номер: 15
Выпуск: 3476
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Конституционный закон Республики Абхазия
О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти»
Статья 1
Внести изменение в Конституционный закон Республики Абхазия от 15 июня 2015 года, № 3784-c-V «О судебной власти» (газета «Республика Абхазия», № 132 (3455), 14-15 января 2016 года), изложив часть 1 статьи 185 в следующей редакции:
«1. Полный состав Конституционного суда должен быть сформирован не позднее 1 июня 2017 года.».
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 18 января 2017 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
24 января 2017 года,
№ 4352-с-V
Номер: 15
Выпуск: 3476
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия