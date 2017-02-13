Конституционный закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти»

Статья 1

Внести изменение в Конституционный закон Республики Абхазия от 15 июня 2015 года, № 3784-c-V «О судебной власти» (газета «Республика Абхазия», № 132 (3455), 14-15 января 2016 года), изложив часть 1 статьи 185 в следующей редакции:

«1. Полный состав Конституционного суда должен быть сформирован не позднее 1 июня 2017 года.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 18 января 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

24 января 2017 года,

№ 4352-с-V

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия