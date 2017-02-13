ВСТРЕЧА ЖУРНАЛИСТОВ СО СПИКЕРОМ В.БГАНБА

В АРСМИРА была организована встреча журналистов РА со Спикером Народного Собрания – Парламента Валерием Бганба и руководителем Аппарата Вадимом Бжания. Организаторы пресс-конференции попросили рассказать об итогах работы парламентариев за пять лет и высказаться по поводу обращения группы граждан внести поправки в Закон «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента РА», в том числе ликвидировать депутатские льготы, а если всего этого сделано не будет, они оставляют за собой право призвать к бойкотированию выборов.

Спикер Парламента не стал подробно рассказывать о пятилетней деятельности парламентариев, но отметил, что за это время ими было принято 286 законов, из них инициированы исполнительной властью 160, а остальные 126 – Парламентом. Принято в законодательном органе также более 500 постановлений. Основные принятые законы – это изменения в Конституции РА в 5-й и 7-й её главах. Это закон о Конституционном суде, формирование которого завершается ныне, законы о парламентском расследовании, о борьбе с коррупцией, о здравоохранении, приватизации. Только в этом году уже рассмотрено 16 законопроектов. В работе законопроекты о телевидении, об образовании, о гражданском оружии и другие. К сожалению, сказал В.Бганба, были и законы, принятие которых вызвало реакцию в обществе, например, о ввозном НДС. Сложных законов было много – по той же приватизации. Правовой отдел проверял коррупционную составляющую законов, в том числе по земельному вопросу.

Что касается обращения, то Валерий Бганба сообщил, что они ответили на него, но почему ответ не дошел до авторов, неизвестно. И добавил, что секретов у Парламента нет, и если кому интересна смета его расходов, то можно прийти в бухгалтерию и посмотреть. Покупая машины для комитетов и депутатов и увеличивая норму расходуемого бензина, ремонтируя кабинеты и покупая электронную систему голосования, они не выходили за рамки сметы, и она не увеличивалась ежегодно, а все затраты производились за счет внутренней экономии. Да, машин больше (их сейчас 25) и бензина выделяется больше, чем при прошлом созыве, но делалось это для бесперебойной работы Парламента. Сложно депутатам добираться, например, из Гагры, Гала, Ткуарчала при плохой работе общественного транспорта, и тот же бензин выделяется дифференцированно, в зависимости от того, кто где живёт. И машина ни при чем, если депутаты работают непродуктивно, многое зависит от их гражданской позиции. «Они не мои подчиненные. Я такой же депутат, как и они, они избраны народом», – подчеркнул Спикер.

И четкие рамки трудового дня депутатов установить невозможно, у них ненормированный рабочий день. Иногда они работают и ночами, общественных нагрузок много. Даже в 4 часа утра они проводили не так давно пресс-конференцию, как вы помните. И отменили предоставление депутатам квартир в городе Сухуме, и автомашины они с собой не забирают, уходя из Парламента. Ликвидировать депутатскую пенсию? Согласен, сказал Спикер, но при этом добавил, что они изменили цифру – не после двух с половиной лет, а после пяти лет депутатской деятельности можно получать пенсию. И кстати, напомнил он, подобные пенсии получают в МВД, в СГБ, в Гостаможенном комитете. «Я не понимаю, зачем нас вообще обвиняют», – сказал в сердцах В. Бганба.

Вопрос же неприкосновенности депутата используется во всем мире, за редким исключением. За 25 лет новейшей истории только один раз он возник в Парламенте РА, тогда как в Бундестаге, например, за год происходит 6-7 лишений неприкосновенности депутатов. Наверное, ведь за что-то. Из-за одного факта убирать из Закона «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента РА» статью о неприкосновенности – неверно, считает Спикер В.Бганба. Но журналисты напомнили о подмоченной репутации Парламента – два с половиной года Нодик Квициния, обвиняемый в убийстве, принимал участие в работе, голосовал за те или иные законы. Бганба возразил на это тем, что есть презумпция невиновности, решения суда все эти годы не было, при этом у Генпрокуратуры, несмотря на наличие депутатской неприкосновенности, была возможность проводить все необходимые мероприятия – и обыски, и допросы подозреваемого парламентария.

Не в рамках правового поля призывать к бойкотированию выборов, отметил в заключение Спикер. Тем более что рассмотреть направленное в Парламент обращение нынешний состав физически не успеет. Это обращение, передал при этом мнение многих своих коллег В.Бганба, также бьет по нынешним депутатам, решившим баллотироваться вновь в Парламент. Это сделано, считают они, для того, чтобы подмочить их репутацию, чтобы они проиграли на выборах.

Руководитель аппарата Парламента В. Бжания рассказал, что обращение группы граждан зарегистрировано в Парламенте и принято к производству. Для дальнейшей работы над ним необходимо предложения авторов обращения облечь в форму законопроекта. Будет создана для этого рабочая группа в профильном комитете, и в неё могут войти также авторы этого обращения. Срок подготовки, разработки законопроекта зависит от деятельности рабочей группы, а с момента его регистрации и до рассмотрения в первом чтении на заседании сессии Парламента должно пройти два месяца.

В завершение пресс-конференции В.Бжания информировал журналистов о том, что готовится к выпуску брошюра, в которой будет полная информация о законотворческой деятельности депутатов пятого созыва за время их пятилетнего срока пребывания в этой структуре власти.

Заира ЦВИЖБА

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Трудовой коллектив ЗАО «Сухумприбор» в целом поддерживает инициативу группы журналистов о необходимости внесения изменений и дополнений в Закон Республики Абхазия «О статусе депутата» Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА