ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РА

Под звуки Государственного Гимна страны 10 февраля открылось первое после зимних каникул депутатов заседание весенней сессии Народного Собрания – Парламента РА. Заседание началось с решения кадровых вопросов. Тайным голосованием парламентарии избрали очередного судью Конституционного суда РА, представленного блоком оппозиционных сил. Это – Диана Эдуардовна Пилия, юрист первого класса, кандидат юридических наук, с 26 мая 2015 года и до сегодняшнего дня работавшая руководителем аппарата Кабинета Министров РА. Чтобы укомплектовать Конституционный суд, депутатам предстоит избрать еще одного судью от оппозиционного блока, и это надо сделать им до конца их нынешних полномочий, которые заканчиваются в марте.

На заседании сессии предстояло избрать и члена Центральной избирательной комиссии РА, но при тайном голосовании кандидатура Исидора Шалодиевича Дочия не получила большинства депутатских голосов.

Во втором, а затем в окончательном чтении депутаты проголосовали за внесение изменений в Закон РА «О средствах массовой информации». Выносивший его на обсуждение депутат Л.Галустян отметил, что суть поправок в том, что у нас появились интернет-ресурсы, которые должны быть зарегистрированы в Министерстве юстиции, пока же не понятно, кто их учредил, где расположены, по какому принципу выдают информацию. Минюст поправками в Закон наделяется также правом ограничения «доступа к продукции средств массовой информации, распространяемой посредством информационного ресурса» в случае, например, сообщения запрещенных или ограниченных к распространению материалов и т.д.

Законопроект «О физической культуре и спорте» принят во втором чтении. И хотя за время после первого чтения были учтены и доработаны головным Комитетом многие замечания, депутаты и ныне отмечали некоторые его слабые стороны. Спикер Парламента В.Бганба призвал доработать и принять документ в окончательном чтении до конца созыва.

В одном только Бзыбском ущелье 70 разновидностей растений, которые нигде в мире не произрастают, отмечали депутаты, впервые обсуждая проект Закона РА «О Красной книге Абхазии». Они также отмечали, что проект серьезный и поставленные в нем проблемы должны волновать всех, в том числе и научное сообщество. Впрочем, как отметил депутат Б.Губаз, многие ученые, например, Р.Дбар, С.Читанава и другие принимали участие в его разработке, а разрабатывали целых три года. По мнению А.Бжания, председателя головного Комитета, это – смежный Закон, за ним последуют Закон «Об охоте» и другие законы, поэтому его надо принять в этом созыве в окончательном чтении. Введение Красной книги Республики Абхазия, естественно, призвано охранять и защищать редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды флоры и фауны нашей страны. Напомню, что многие из них в свое время были внесены в Красную книгу СССР.

В первом чтении также затем депутаты приняли Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Абхазия». Он вызвал немало вопросов и предложений. Суть их сводилась к максимальному сохранению историко-культурного наследия при выделении государственными органами земельных участков под строительство зданий, дорог, инженерных, мелиоративных и иных сооружений. То есть на стадии предпроектных работ «обязательно получение археологической экспертизы на предмет наличия культурных слоев на выделяемом земельном участке». Изменение в Земельный кодекс инициировано Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия РА.

В заключение заседания сессии был рассмотрен ряд земельных вопросов – о даче согласия Кабинету Министров на выделение земельных участков или их перевод из категории в категорию под сельхозработы, строительство курортно-оздоровительных и иных объектов.

Из повестки дня заседания был исключен изначально законопроект «Об оружии», так как в стенах Парламента появился еще один вариант проекта, который предстоит изучить.

По словам Спикера В.Бганба, до истечения срока полномочий депутатов нынешнего, пятого, созыва должно состояться еще одно заседание весенней сессии Парламента РА.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА