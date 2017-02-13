Заседание Кабинета Министров РА

Повестка дня очередного заседания Кабинета Министров состояла из 30 вопросов, однако два из них были сняты для дополнительного согласования и доработки. Это вопросы – о назначении заместителя министра юстиции и об утверждении размера компенсационного сбора при передаче в аренду госимущества.

Члены правительства рассмотрели ряд кадровых вопросов: первым заместителем министра образования и науки назначен Дмитрий Гварамия, а Медею Ченгелия утвердили заместителем министра этого ведомства. Тамила Аршба назначена заместителем председателя Госкомитета Республики Абхазия по государственной языковой политике.

От должности первого заместителя министра здравоохранения Республики Абхазия освободили Тамаза Цахнакия в связи с переходом на другую работу. Он возглавил коллектив Республиканской больницы МЗ РА.

Владимира Капба освободили от должности главного редактора Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны» согласно поданному заявлению. Премьер-министр Беслан Барциц поблагодарил В.Капба за плодотворный труд, отметив, что его опыт и знания, вложенные в развитие абхазской журналистики, служили на благо нашего государства. Главным редактором Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны» назначили Энвера Ажиба.

Министр образования и науки Адгур Какоба представил членам Кабинета Министров целевую программу «Развитие образования 2017», которая была единогласно утверждена. Представляя документ, он отметил, что целью данной Программы является модернизация учебной программы, поднятие престижа профессии преподавателя, оказание помощи сельским учителям. В рамках данной Программы в прошлом году 400 лучших преподавателей страны были награждены грамотами. Адгур Какоба также сообщил:

– Сегодня около 80% школ Абхазии не имеют возможности использовать информационную систему. На данный момент благодаря проделанной работе в 2016 году есть возможность обеспечить все школы и детские сады интернет-ресурсами для улучшения работы и ведения электронных библиотек.

Министр образования и науки еще раз подчеркнул значение проведённого в 2016 году первого «Абхазского салона образования», благодаря которому началась реализация соглашения с российскими коллегами. Есть намерения провести салон и в этом году. Кроме того, А.Какоба, отметив необходимость внесения корректировок в учебники, объявил о проведении конкурса на лучшее составление учебной книги. Бюджетная разница между прошлогодней и нынешней программами составляет 1 млн 800 тысяч рублей.

На рассмотрение членов правительства министр здравоохранения Андзор Гоов вынес вопрос о порядке лицензирования частной фармацевтической деятельности. Документ был утверждён.

Проект «Положения об установлении формы визы, порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока её действия, восстановления в случае утраты, а также порядке аннулирования визы» представил членам Кабинета Министров заместитель министра иностранных дел Кан Тания. Он сообщил, что в соответствии с законом в данном Положении предусматриваются пять категорий виз: дипломатическая, служебная, обыкновенная, транзитная и виза временного проживания. Сегодня выдаются обыкновенные рабочие и частные визы. После принятия данного Положения рабочие визы будут выдаваться Миграционной службой РА, и все взимаемые пошлины будут вноситься в Республиканский бюджет. За 2016 год МИД Абхазии перечислил в Республиканский бюджет около 23 миллионов рублей. За данное Положение члены правительства проголосовали единогласно. Также были утверждены структура МИД, предельная численность его работников и размер ассигнований на 2017 год. В структуру Министерства иностранных дел входят его аппарат, три посольства – в России, Венесуэле и Южной Осетии, и три полномочных представительства – Турции, Германии и Приднестровья. Кроме того, изменения в структуре МИД были обусловлены тем, что планируется открыть пункты оформления виз на КПП «Псоу» и «Ингур».

Первый вице-премьер КМ РА Аслан Кобахия обратил внимание на тот факт, что наше Посольство в Южной Осетии недостаточно финансируется и поэтому испытывает определённые трудности в проведении различных мероприятий. Аслан Кобахия считает, что этому Посольству нужно уделять особое внимание.

Члены правительства утвердили состав абхазской части Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству с Республикой Крым, коллегию Госкомитета РА по управлению госимуществом и приватизации, а также дали согласие на передачу в аренду имущественного комплекса «Дом отдыха Абхазия». Кроме того, было решено восстановленное здание Верховного суда Абхазии перевести из государственной собственности в реестр собственности Верховного суда.

Министр экономики Адгур Ардзинба вынес на рассмотрение проект Постановления «О выдаче ООО СП «АРС» разрешения на ввоз в Республику Абхазия оружия и боеприпасов к нему для нужд МВД Республики Абхазия». Комментируя данный документ, Первый вице-премьер, руководитель МВД Аслан Кобахия разъяснил, что принятие его обусловлено перевооружением криминальной милиции, так как преступники вооружены серьёзным оружием. Он сказал:

– К большому сожалению, на руках жителей республики слишком много оружия, а правоохранительные органы, в частности работники прокуратуры и судов, не вооружены. Новое оружие необходимо также и для поощрения отличившихся сотрудников наградными пистолетами.

Проект Постановления единогласно был утверждён.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 15Выпуск: 3476Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ