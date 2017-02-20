Криминальная хроника

Наркотики и… боеприпасы

17 января сотрудники по контролю за оборотом наркотиков МВД РА в процессе реализации оперативной информации остановили на посту ГАИ «Кодор» автомашину, пассажиром которой был военнослужащий контрактной службы Министерства обороны РА Кутелия А.А.

Во время личного досмотра у гр-на Кутелия было изъято вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом.

Экспертиза показала, что исследуемое вещество является марихуаной. Общая масса обнаруженного у Кутелия вещества составила 47, 3 г. Материалы дела переданы в Военную прокуратуру РА.

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17 января сотрудники уголовного розыска ОВД Сухумского района задержали гр-на Хитарова Д. В., 1988 г.р. При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты патроны. Как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД, изъятые патроны калибра 7.62 мм являются боевыми и пригодны для производства выстрелов. Сам гр-н Хитаров на момент задержания пребывал в состоянии наркотического опьянения марихуаной, за что судом Сухумского района подвергнут административному аресту на 15 суток.

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18 января в процессе реализации оперативной информации сотрудники Новоафонского отдела милиции обследовали жилое помещение и приусадебный участок в селе Псырцха Гудаутского района, принадлежащие гр-ну Налбандяну Э.Х. В ходе обследования было обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана (233,78 г). В отношении гр-на Налбандяна следственная группа Гудаутского РОВД возбудила уголовное дело.

(По сводкам пресс-службы МВД РА)

Номер: 16Выпуск: 3477Рубрика: обществоАвтор: (По сводкам пресс-службы МВД РА)