РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НЕПЛОХИЕ, НО ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

В Министерстве по налогам и сборам

7 февраля на расширенном заседании коллегии Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия подводили итоги работы за прошлый год. На заседании присутствовали: заместитель руководителя Администрации Президента Адгур Лушба, начальник Управления экономики Администрации Президента Ахра Аристава, министр финансов Дмитрий Сериков, члены коллегии Министерства по налогам и сборам, начальники управлений, главные специалисты центрального аппарата, руководители районных налоговых инспекций и инспекции по г. Сухуму.

Открывая заседание, министр по налогам и сборам Даур Курмазия сообщил, что коллектив Министерства, для которого год выдался достаточно напряженным, неплохо справился с бюджетным заданием 2016 года. Он отметил, что с заданиями справились все районы, кроме Ткуарчалского.

Затем Даур Курмазия предоставил слово для отчета своему заместителю Александру Гулиа.

Проинформировав коллегию о показателях по итогам года, А.Гулиа детально остановился на районах и отдельных налогах. Так, по г. Сухуму план выполнен на 105% (получено 1 522 505,4 тыс. руб. при плане 1 446 064,9 тыс. руб.); по Гагрскому району – на 102% (получено 584 285,2 тыс. руб. при плане 571 257,6 тыс. руб.); по Гудаутскому району – на 111% (получено 217 161,5 тыс. руб. при плане 195 322,0 тыс. руб.). Сухумский район выполнил план на 152% (получено 83009,4 тыс. руб. при плане 54 640,5 тыс. руб.); в Гулрыпшском районе выполнение плана составляет 129% (получено 80 518,4 тыс. руб. при плане 62 463,9 тыс. руб.); в Очамчырском районе – 105 % (получено 171 394,8 тыс. руб. при плане 162 712,8 тыс. руб.); Галский район выполнил план на 104% (получено 50 315,4 тыс. руб. при плане 48 599,8 тыс. руб.). План по Ткуарчалскому району выполнен лишь на 61% (получено 24 702,9 тыс. руб. при плане 40 288,4 тыс. руб.). Но на это, как объяснил замминистра, есть объективные причины: ряд предприятий района не работает.

А.Гулиа сообщил, что налог на прибыль выполнен на 129% (при плане 660 105,4 тыс. руб. поступило 849 594,6 тыс. руб.); подоходный налог выполнен на 102% (при плане 746 678,0 тыс. руб. поступило 758 236,8 тыс.руб.); спецналог выполнен на 117% (при плане 108 681,3 тыс. руб. поступило 127 397,4 тыс. руб. Кроме того, поступило 133 806,49 тыс. руб. во внебюджетные фонды РА из общей суммы спецналога; налог на имущество выполнен на 105% (при плане 47 608,6 тыс. руб. поступило 50 209,9 тыс. руб.); акцизы выполнены на 182% (при плане 26 853,0 тыс. руб. поступило 48 890,9 тыс. руб.). Также были поступления по прочим налоговым платежам – 14 821,9 тыс. руб. (это штрафные санкции по итогам налоговых проверок, поступающие в республиканский бюджет).

А вот по следующим видам налоговых платежей, по информации Гулиа, план не был выполнен. В частности, курортный сбор выполнен только на 80% (при плане 3 630,0 тыс. руб. получено 2 911,7 тыс. руб.); НДС – на 90% (при плане 880 627,6 тыс. руб. получено 789 051,5 тыс. руб.); земельный налог – на 87% (при плане 107 166,0 тыс. руб. получено 92 778,3 тыс. руб.).

На коллегии также говорилось о том, что у ведомства по земельному налогу есть долги, которые невозможно взыскать. Таких долгов много. Это в основном касается долгов по землям, которые были взяты в аренду, но на них никто не хозяйствует. Годами эти долги накапливаются. Есть и фирмы, которые просто существуют на бумаге. Оформили землю 6 или 8 лет тому назад, и никакой оплаты земельного налога они не производят. А у ведомства нет рычагов давления на них.

На коллегии выступали начальники управлений: налогообложения юридических лиц, налогообложения физических лиц, начальники инспекций по Сухуму и районам. Присутствовавшие на коллегии Адгур Лушба и Дмитрий Сериков задавали им много вопросов.

– Не воспринимайте критику негативно, все мое желание – это изменить ситуацию к лучшему. Я убежден, что потенциал роста у каждого района еще больше, – отметил Дмитрий Сериков, комментируя итоги работы ведомства за прошлый год. – Особенно мне хотелось бы высказаться по Гагрскому району в части платежей, которые почему-то идут не в бюджет, а в муниципальные организации и предприятия. Налоговая инспекция на это должна обратить внимание. Чем больше вы соберете налогов, тем больше у Министерства финансов появится возможностей направить их на повышение уровня вознаграждения граждан. От вашей работы зависит многое. Чем лучше будете работать, тем лучше будет работать наше государство.

Адгур Лушба поблагодарил руководство ведомства за такую расширенную встречу.

– На Министерство по налогам и сборам возлагаются большие надежды и предъявляются к нему большие требования, по которым мы должны достичь хороших результатов в 2017 году, – сказал Лушба. – Хотелось бы, чтобы каждый из вас в достаточной степени был ответственен за свою работу.

Результаты работы Министерства по налогам и сборам за 2016 год в целом были названы неплохими.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 16Выпуск: 3477Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ