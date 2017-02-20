НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Арцахский конфликт

Читатели газеты «Республика Абхазия» помнят цикл наших публикаций о военных действиях в Нагорном Арцахе в апреле прошлого года.

Унесшие сотни военных и гражданских жизней кровопролитные боевые действия, спровоцированные азербайджанской верхушкой в ночь на 2 апреля, продолжались почти 4 дня и прекратились 5 апреля к 12 часам в результате московской встречи начальников Генеральных штабов Вооруженных сил Армении и Азербайджана при посредничестве российской стороны в лице министров – иностранных дел и обороны – Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.

Боевые действия прекратились, но арцахо (армяно)-азербайджанская война, официально завершенная подписанным 12 мая 1994 года представителями Азербайджана, Армении и НКР Соглашением, кстати, постоянно нарушаемым до сих пор, продолжается и приобретает с азербайджанской стороны все новые, более «утонченные» формы: она уже охватывает науку, образование, литературу, культуру, спорт и другие важные сферы жизнедеятельности. Так, всячески блокируется участие представителей Арцаха в разнообразных международных встречах, научных симпозиумах, спортивных соревнованиях. Все это сопровождается уничтожением армянских исторических памятников на исконно армянских землях, по-братски щедро переданных Сталиным советскому Азербайджану.

Более того, по поручению самого Ильхама Алиева азербайджанские ученые-историки «готовят твердый научный фундамент» для предъявления Армении претензий на территорию так называемого «Эриванского ханства», включающего Араратскую долину и город Ереван (около 9 тысяч квадратных километров), на Зангезур, не говоря уже об Арцахе.

Недавно развернулась жесточайшая кампания против выдающегося азербайджанского писателя Акрама Айлисли за роман «Каменные сны», объективно раскрывающего щепетильные моменты армяно-азербайджанского конфликта. Народного писателя лишили всех премий, званий и наград, демонстративно предали огню его книги, а оголтелые шовинисты вынудили его покинуть свою родину.

Примеры можно продолжить, но оставим их для следующего удобного случая и вернемся к новой «инициативе» азербайджанских спецслужб.

Так, 15 декабря 2016 года по запросу Баку в Минске решением Генпрокуратуры Республики Беларусь был арестован известный блогер Александр Лапшин (гражданин Украины, России и Израиля, включенный в «черный список» азербайджанского МИДа за посещение Нагорного Арцаха). Он 7 февраля с.г. в сопровождении спецназа в черных масках спецрейсом был экстрадирован в Баку (на снимке).

(Ради справедливости сообщим, что таким же запросом Баку обращался и к украинским спецслужбам, но от министра внутренних дел Арсена Авакова получил отказ).

Злые языки упорно утверждают, что таким образом Александр Лукашенко в поте лица отрабатывает недавно полученный орден имени отца Ильхама Алиева, попутно слегка ущипнув и Путина за блокировку белорусских (и не белорусских, но оформленных таковыми) товаров.

Те же злые языки говорят, что Президент Белоруссии – не разлей вода друг Гагика Царукяна, с одной стороны, таким своеобразным способом рекламирует Арцах, а с другой стороны, получает нефтяные дивиденды от другого не разлей вода друга – Ильхама Алиева. Ему-то, бывшему председателю колхоза, не знать, что хитро-ласковый теленок двух маток сосет, а бодливому и одна не дается. Вот и получается, что на самом деле он обе стороны очень даже виртуозно водит за нос. А я почему-то уверен, что не только эти две стороны. Воистину, неиссякаема крестьянская фантазия!

Добавим, что Лапшина ждет тюремное заключение от 5 до 7 лет. Думаю, что возможен и «многоожидаемый компромисс», заключающийся в том, что Лапшин «благоразумно» одумается и принесет свои извинения Ильхаму Алиеву за доставленные неудобства в виде покушения на территориальную целостность Азербайджана. А тот в свою очередь простит провинившуюся душу и одновременно продемонстрирует мировому сообществу свою приверженность к мирному решению конфликтов любого уровня.

Попали в этот злополучный «черный список» известные политики, общественные деятели, артисты, среди которых: Константин Затулин, Сергей Маркедонов, президент Института Ближнего Востока РАН Евгений Сатановский, мировая легенда Монсеррат Кабалье, всемирно известная оперная певица Любовь Казарновская, Бедрос Киркоров (отец многоуважаемого в Азербайджане Филиппа Киркорова)… Получился внушительный «черный список» из людей с чистой совестью – более 300 человек.

Добавлю, что если раньше фигурантам «черного списка» запрещался только въезд в Азербайджан, то сейчас азербайджанские власти требуют их выдачи.

Это очень опасный прецедент, ведь, как пророчески предупреждал еще в 1533 году Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», аппетит приходит во время еды. По сути спецслужбы Азербайджана объявили охоту на тех, кто посещает Нагорный Карабах. И об этом свидетельствует тот факт, что через 2 дня после экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан из Минска поступило предложение на имя легендарного Командоса (героя арцахской войны, генерал-майора Артуша Тадевосяна) принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летней годовщине образования ДОСААФ Республики Беларусь. Конечно, не лишенный чувства юмора Тадевосян поблагодарил за приглашение, но вежливо отказался от участия в торжествах, напомнив гостеприимной стороне, что он тоже «был в Карабахе».

Смею предположить, что белорусский арест Лапшина спас Командоса от перспективы оказаться в застенках азербайджанских спецслужб. Действительно, нет худа без добра.

Но давайте согласимся: такие провокации возможны и в других государствах и, к сожалению, с другими государствами.

Так что прежде чем принять какое-то приглашение, надо семь раз подумать, а может быть, и больше.

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 16Выпуск: 3477Рубрика: политикаАвтор: Артавазд САРЕЦЯН