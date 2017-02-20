ВЯЧЕСЛАВ ЭШБА: «ХВАТИТ НАСТУПАТЬ НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ. РАБОТАТЬ НАДО, А НЕ МИТИНГОВАТЬ»

Точка зрения

Вячеслав Ахметович Эшба – Герой Абхазии, родился в 1949 году в селе Дурипше Гудаутского района. В 1970 году окончил Егорьевское авиационно-техническое училище Московской области, в 1973 году – Кременчугское лётное училище на Украине, в 1983 году – Ленинградскую академию гражданской авиации. Получил специальности «инженер по эксплуатации воздушного транспорта» и «лётчик транспортной авиации I класса». Работал пилотом на гражданских самолётах, командиром Сухумского авиационного летного отряда. Участвуя в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов, совершил около 80 боевых вылетов. С 1993-го по 2003 годы работал командующим Военно-воздушными силами Абхазии, с 2003-го по 2005 годы возглавлял Министерство обороны РА. Награждён советским орденом Трудовой Славы III степени, имеет ордена и медали Республики Абхазия и СНГ, является почётным членом Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике. Генерал-майор в отставке. Его имя занесено в книгу «Авиационная энциклопедия в лицах».

История абхазской авиации начинается с 1921 года, когда по постановлению Советского правительства была образована абхазская авиаэскадрилья, базировавшаяся в селе Гумисте Сухумского района. Эта эскадрилья имела важное государственное значение для развития авиации в республиках Южного Кавказа, она создавала базу для развития авиации в Абхазии.

В 1983 году был построен комплекс аэропорта, оснащённый современным оборудованием, обеспечивающий полёты по первой международной категории. Сухумский аэропорт выполнял большой объём работ, обслуживая в летнюю пору до 4 тысяч пассажиров в день. Практически в Сухум прилетали все типы воздушных судов, что были в СССР.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов основой Военно-воздушных сил республики стали лётчики, авиатехники и диспетчерский состав Сухумского авиационного отряда, возглавляемого Вячеславом Эшба. Этот отряд дислоцировался в Гудаутском районе. В начале войны все наземные пути в Абхазию были заблокированы, прервалось сообщение с внешним миром. 27 августа 1992 года прорвав блокаду воздушным путем силами авиаторов Абхазии и Конфедерации народов Кавказа, был доставлен первый груз военного назначения из Северного Кавказа РФ на самолете Ан-2, пилотируемый В.А. Эшба и пилотом-добровольцем А.В. Эльдархановым. Этот день вошел в историю Абхазии как день образования ВВС РА. В период войны авиация стала единственным видом транспорта, обеспечивающего доставку груза военного назначения для Вооружённых сил Абхазии, а также в блокадный город Ткуарчал. Полеты проходили ночью над горами. В сложнейших условиях высаживали десант, доставляли вооружение и медикаменты на Восточный фронт, вывозили из Ткуарчала раненых и мирных беженцев, стариков, женщин и детей. А во время освобождения Сухума в одну ночь было высажено около 500 бойцов на господствующих высотах над городом. После войны Постановлением Правительства Абхазии на базе Сухумского аэропорта была создана Госкомпания «Абхазские авиалинии», позже преобразованная в Международный аэропорт «Сухум» имени В.Г.Ардзинба. Генеральным директором этих организаций со дня основания является Герой Абхазии Вячеслав Ахметович Эшба.

– Сегодня многие наши граждане интересуются судьбой Сухумского аэропорта, – говорит В.Эшба. – Его эксплуатация крайне ограничена по разным причинам. Первая проблема – экономического характера – заключается в том, что аэропорт долгое время не работает, в результате чего всё оборудование устарело и не соответствует международным нормам в современной авиации. Требуются крупные финансовые вложения. Немаловажной причиной является и политическая проблема – использование воздушного пространства, которое до сих пор Грузия считает своим. Однако этот вопрос можно было решить. Ведь Украина тоже считает Крым своим, однако там летают российские самолёты. Главная проблема заключается в финансировании. У государства денег нет, а для частного инвестора мы непривлекательны с нашим малочисленным населением и небольшим объемом авиационных перевозок извне. Однако вопрос этот решается на правительственном уровне, переговоры идут.

Война застала Вячеслава Эшба в Дурипше, когда он отдыхал после стажировки в Одессе, где за месяц налетал на ТУ-154 почти 115 часов. Владислав Ардзинба и Султан Сосналиев отправили Эшба на Северный Кавказ с целью создать небольшой авиационный отряд, который впоследствии связал воздушным сообщением города Северного Кавказа с Гудаутой и Ткуарчалом.

– Я был свидетелем, когда ночью в городе Грозном проходил многочисленный митинг добровольцев, на котором выступал президент Чечни Дудаев, – вспоминает В.Эшба. – Он поддержал освободительную борьбу народа Абхазии и осудил захватническую политику Грузии. Конфедерация горских народов Северного Кавказа оказала большую помощь в приобретении оружия, продовольствия и в отправке грузов в Абхазию. Самолёты летали часто. При высадке десанта на гору Ахбюк вертолет был уничтожен грузинскими войсками из засады. Мужественный отряд абхазского десанта понес большие потери, а я получил ранение, после чего перенёс три операции. Затем прошёл короткую реабилитацию и снова встал в строй. Помню, во время Мартовского наступления мне и Нодару Герзмава дали задание из самолёта разбросать над Сухумом листовки с инструктажем для мирного населения при взятии города, чтобы минимизировать человеческие потери. Мы поднялись на «кукурузнике», летаем над городом, а бои идут, Гумиста пылает от артобстрела. Вернуться нам удалось, однако Мартовское наступление, к сожалению, захлебнулось. Да, было страшно, но это война, и каждый может погибнуть. В одном из произведений Евгения Евтушенко есть хорошее высказывание о войне: «Человечеству нужно постоянно напоминать, что они люди. Самый лучший способ напоминания – это война. Но цена уж больно дорога». Война по сей день нас консолидирует. До 2008 года мы жили в ожидании возобновления войны. Но после того, как нашу республику признали ряд государств и Грузия поменяла свою риторику, мы начали расслабляться. Начала меняться и наша внутренняя политика. Мы стали больше думать о материальных ценностях. Войну нам навязали, но мы вышли из неё победителями, она нас сплотила и объединяет и сегодня. Об этом свидетельствуют декабрьские события прошлого года, когда был найден компромисс. Решающую роль сыграли именно ветераны войны, которые не смогли противостоять друг другу, так как вместе защищали Родину от общего врага.

Беспокоит ветерана войны сегодня и непростая ситуация вокруг предвыборной кампании в Парламент страны.

– У каждого кандидата в депутаты программа, как у президента, – продолжает В.Эшба. – Они обещают избирателям заведомо невыполнимые вещи. Работа депутата – законотворческая деятельность, и брать на себя функции исполнительной власти ни к чему. При этом необходимо учитывать наряду с международными нормами и наш менталитет, т.к. наш Парламент называется «Народное собрание – Парламент». Сама жизнь подсказывает, в чём сегодня нуждается наш народ. А если у депутата нет жизненного опыта, то он просто не справится с обязанностями. Кроме того, мне не нравится, что наши выборы становятся похожи на наши свадьбы. В них много наигранного: мечутся крутые машины, создается излишний ажиотаж у штабов кандидатов, проводится агитация избирателей, подключаются родственники, знакомые, соседи. Не нужна эта чрезмерная суета. Это всё – большие финансовые затраты, лишние конфликтные ситуации. Надо постепенно осваивать демократический процесс. Сегодня депутат должен быть, как солдат на войне, который, не задумываясь, готов был отдать жизнь за Родину. Депутат должен служить народу, а не своим меркантильным интересам и прикрываться своей неприкосновенностью. Зачем нужна депутату неприкосновенность. Лишь потому, что закон выше депутата?

Создать армию – это воспитать солдата, а не генерала. Генералов много, а вот настоящих солдат мало. Парламент должен быть компактным. Ведь до войны в нашем Парламенте после ухода депутатов грузинской национальности оставалось 28 народных избранников (по-моему). Но тогда и проживало в республике до 500 тысяч человек. Тут должен срабатывать закон философии: нужно уменьшать количество и повышать качество. Проблема безработицы – самая главная беда в республике, незанятость населения порождает чиновничий бюрократизм, который занимается ненужным бумаготворчеством. Кроме того, мы начинаем потреблять больше, чем производим. А это может привести к страшному экономическому кризису и потере суверенитета. Вот чем сегодня должен быть озабочен народный избранник.

Рассуждая о проблемах нынешней общественно-политической обстановки и экономическом кризисе, Вячеслав Ахметович Эшба вспомнил случай, который произошёл с великим русским певцом Фёдором Шаляпиным. Этот рассказ, на мой взгляд, очень актуален и сегодня в нашем обществе. Выходит Шаляпин зимой из ресторана, в котором празд-новали его успех после очередного концерта, и садится в фаэтон. Певец в песцовой шубе, на руках – белые перчатки, на голове нарядная фетровая шляпа. Замёрзший на холоде извозчик поворачивается к нему и говорит: «Барин, ты так роскошно одет, щедро платишь, а кем ты работаешь?» Певец возмущённо отвечает: «Я Шаляпин, я пою». А извозчик ему говорит: «Барин, знал бы ты, как я пою, особенно по пьянке, а вот что твои руки умеют делать?»

– У нас слишком много управленцев, – говорит В.Эшба. – Если мы сами не будем пахать свою землю, убирать дворы, мести улицы, производить продукцию, то только юристы и экономисты не смогут построить цивилизованное государство. Раньше у абхазцев не было юристов. Собирался Совет старейшин, который решал все конфликтные ситуации. Жизненный опыт старейшин помогал принять справедливое решение. Нельзя не работать. Детей с малого возраста нужно приучать к труду. Незаработанные трудом деньги портят человека. Поэтому когда наш Президент Рауль Хаджимба постоянно говорит о том, что мы должны стараться жить на заработанные нами деньги, нужно не только слушать, но и делать выводы. В наших вузах получают образование для повышения интеллекта и культуры, но не специальность. У нас в республике большая нехватка таких специалистов, как сварщики, строители, сантехники и другие. Говорим о развитии курортной отрасли, но для этого нам надо повышать культуру обслуживания, нужно научиться цивилизованно вести бизнес в курортной индустрии. Иначе к нам никто не приедет отдыхать. Вот о чём сегодня нужно думать, а не рассуждать о политическом устройстве государства, Парламента и его количественном составе. Как мы можем говорить о реформировании экономики, если она у нас еще не сформировалась. Неправильно говорить о менталитете абхазцев, которые не привыкли подчиняться одному человеку. Мы подчинялись и туркам, и грекам, и Российской империи, и коммунистической партии. Главное, чтобы власть была не только сильная, но и справедливая. Многие государства, выиграв войну, не состоялись, разрушились. Об этом надо помнить. Сегодня происходят у нас неблаговидные криминальные события. Да, мы споткнулись. Это происходит потому, что мы перестали воспитывать человека труда, который не боится испачкать руки. А мы сегодня для своих детей на выпускной вечер заказываем платья в Париже, возим их на роскошных автомобилях. В советское время депутатами становились доярки, чаеводы, трактористы. Страной руководила коммунистическая партия, у нас была своя идеология. Собирать митинги, проводить референдумы, быть в постоянной конфронтации – это не то, что нужно сегодня нашему государству. Хватит наступать на старые грабли. Работать надо, а не митинговать.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 16Выпуск: 3477Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ