РАСПОРЯЖЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

О назначении Гварамия Д. В. первым заместителем министра образования и науки Республики Абхазия

В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 г. №290-с:

Назначить Гварамия Дмитрия Вианоровича первым заместителем министра образования и науки Республики Абхазия.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум,

8 февраля 2017 г.

№ 1

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О назначении Ченгелия М. И. заместителем министра образования и науки Республики Абхазия

В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 г. №290-с:

Назначить Ченгелия Медею Ивановну заместителем министра образования и науки Республики Абхазия.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум,

8 февраля 2017 г.

№ 2

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О назначении Ажиба Э.В. главным редактором Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны»

В соответствии с пунктом 4.2 Устава Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 19 апреля 2016 г. №43:

Назначить Ажиба Энвера Владимировича главным редактором Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны».

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум,

8 февраля 2017 г.

№ 6

Номер: 16Выпуск: 3477Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия