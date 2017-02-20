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РАСПОРЯЖЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА
О назначении Гварамия Д. В. первым заместителем министра образования и науки Республики Абхазия
В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 г. №290-с:
Назначить Гварамия Дмитрия Вианоровича первым заместителем министра образования и науки Республики Абхазия.
Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
г.Сухум,
8 февраля 2017 г.
№ 1
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О назначении Ченгелия М. И. заместителем министра образования и науки Республики Абхазия
В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 г. №290-с:
Назначить Ченгелия Медею Ивановну заместителем министра образования и науки Республики Абхазия.
Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
г.Сухум,
8 февраля 2017 г.
№ 2
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О назначении Ажиба Э.В. главным редактором Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны»
В соответствии с пунктом 4.2 Устава Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 19 апреля 2016 г. №43:
Назначить Ажиба Энвера Владимировича главным редактором Республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны».
Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия
г.Сухум,
8 февраля 2017 г.
№ 6
Номер: 16
Выпуск: 3477
Рубрика: политика
Автор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия