РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Президент РА Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями и сотрудниками силовых ведомств по вопросу организации работы в период избирательной кампании в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

Он дал поручения Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности провести все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, безопасности и законности.

Р.Хаджимба поручил спецкомиссии Генеральной прокуратуры по соблюдению законодательства о выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия предоставлять ему еженедельные отчеты.

Генпрокурор РА Зураб Ачба сообщил, что работа ведомства будет вестись во взаимодействии с МВД. По каждому выявленному случаю нарушений будет дана соответствующая оценка.

Глава МВД Аслан Кобахия сообщил, что его приказом все сотрудники ведомства отозваны из отпуска и находятся на службе в связи с предстоящими выборами в Парламент. Он подчеркнул, что Министерство отслеживает ситуацию и приведет в исполнение необходимые указания для обеспечения порядка в республике.

Номер: 16Выпуск: 3477Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс