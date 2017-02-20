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ПРЕЗИДЕНТ РА ВРУЧИЛ НАГРАДУ ТЕРЕНТИЮ ЧАНИА 20.02.2017

ПРЕЗИДЕНТ РА ВРУЧИЛ НАГРАДУ ТЕРЕНТИЮ ЧАНИА

10 февраля известному абхазскому писателю, поэту Терентию Михайловичу Чаниа исполнилось 80 лет. Юбиляра принял Президент Рауль Хаджимба. Обращаясь к Терентию Чаниа, он сказал: «Мы от души поздравляем Вас с юбилеем. Вы внесли огромный вклад в абхазскую культуру. Ваши лирические стихотворения, написанные на них песни, звучат по всей стране и любимы в народе. Вы – член Совета старейшин Абхазии, Ваше слово, Ваше мнение имеют большое значение для нас».

Президент наградил писателя орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени за вклад в развитие абхазской художественной литературы.

Терентий Чаниа поблагодарил Президента за проявленное внимание и уважение. «Для меня это большая честь и ответственность», – сказал он.

Терентий Чаниа – писатель, поэт, журналист, член Союзов писателей СССР, России, Абха-зии, член Союзов журналистов России и Абхазии, автор 25 поэтических и прозаических книг. На его стихи создано более 35 песен. Творчество Терентия Чаниа пользуется популярностью в народе.

Лейла ПАЧУЛИЯ


Номер:  16
Выпуск:  3477
Рубрика:  политика
Автор:  Лейла ПАЧУЛИЯ

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