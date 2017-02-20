ПРЕЗИДЕНТ РА ВРУЧИЛ НАГРАДУ ТЕРЕНТИЮ ЧАНИА

10 февраля известному абхазскому писателю, поэту Терентию Михайловичу Чаниа исполнилось 80 лет. Юбиляра принял Президент Рауль Хаджимба. Обращаясь к Терентию Чаниа, он сказал: «Мы от души поздравляем Вас с юбилеем. Вы внесли огромный вклад в абхазскую культуру. Ваши лирические стихотворения, написанные на них песни, звучат по всей стране и любимы в народе. Вы – член Совета старейшин Абхазии, Ваше слово, Ваше мнение имеют большое значение для нас».

Президент наградил писателя орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени за вклад в развитие абхазской художественной литературы.

Терентий Чаниа поблагодарил Президента за проявленное внимание и уважение. «Для меня это большая честь и ответственность», – сказал он.

Терентий Чаниа – писатель, поэт, журналист, член Союзов писателей СССР, России, Абха-зии, член Союзов журналистов России и Абхазии, автор 25 поэтических и прозаических книг. На его стихи создано более 35 песен. Творчество Терентия Чаниа пользуется популярностью в народе.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 16Выпуск: 3477Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ