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Закон Республики Абхазия
О Бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2017 год
Статья 1. Основные параметры бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (далее – Фонд) на 2017 год
Утвердить общий объем бюджета Фонда по доходам в сумме 122 493,6 тыс. руб. согласно Приложению № 1 к настоящему Закону и по расходам в сумме 122 493,6 тыс. руб. согласно Приложению № 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Администраторы доходов и распорядители средств бюджета Фонда на 2017 год
1. Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 3 к настоящему Закону.
2. Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно Приложению № 4 к настоящему Закону.
Статья 3. Порядок использования остатка денежных средств Фонда
Установить, что переходящий остаток денежных средств на 1 января 2017 года используется Фондом в течение года на покрытие временных кассовых разрывов и подлежит восстановлению на конец финансового года.
Статья 4. Порядок использования резерва Фонда
Установить, что резерв используется Фондом в течение года на покрытие временных кассовых разрывов, а также может расходоваться в соответствии со статьей 1 настоящего Закона по решению Кабинета Министров Республики Абхазия.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 18 января 2017 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
24 января 2017 года,
№ 4345-c-V
Номер: 16
Выпуск: 3477
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия