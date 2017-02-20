Закон Республики Абхазия

О Бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2017 год

Статья 1. Основные параметры бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. (далее – Фонд) на 2017 год

Утвердить общий объем бюджета Фонда по доходам в сумме 122 493,6 тыс. руб. согласно Приложению № 1 к настоящему Закону и по расходам в сумме 122 493,6 тыс. руб. согласно Приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Администраторы доходов и распорядители средств бюджета Фонда на 2017 год

1. Утвердить Перечень администраторов доходов бюджета Фонда и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень распорядителей средств бюджета Фонда согласно Приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 3. Порядок использования остатка денежных средств Фонда

Установить, что переходящий остаток денежных средств на 1 января 2017 года используется Фондом в течение года на покрытие временных кассовых разрывов и подлежит восстановлению на конец финансового года.

Статья 4. Порядок использования резерва Фонда

Установить, что резерв используется Фондом в течение года на покрытие временных кассовых разрывов, а также может расходоваться в соответствии со статьей 1 настоящего Закона по решению Кабинета Министров Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 18 января 2017 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

24 января 2017 года,

№ 4345-c-V

Номер: 16Выпуск: 3477Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия